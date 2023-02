Čeští basketbalisté vyzvou silnou Francii i s hvězdným supertalentem Wembanyamou

Čeští basketbalisté v čele s Tomášem Kyzlinkem, Patrikem Audou i kapitánen Vojtěchem Hrubanem jsou sami zvědaví, co devatenáctiletý Francouz Victor Wembanyama večer v Pardubicích předvede. O pařížském rodákovi se dá mluvit jako o rozehrávači v těle pivota, vždyť měří 219 centimetrů, ale váží jen něco kolem sta kilogramů.



„Jsou věci, které se nedají natrénovat, které člověk musí mít v sobě. Koordinace a výška," oceňuje podobně vysoký Ondřej Balvín, který ale váží výrazně víc než šlachovitý Wembanyama. Navíc jeho rozpětí paží měří bezmála dva a půl metru.

„Pokud se objeví pět nebo šest hráčů jako Victor Wembanyama, tak tenhle typ hráčů může změnit samotný charakter basketbalu. Může se změnit výška košů, zvětšit hřiště,“ myslí si asistent trenéra Jan Pospíšil.



Na hřišti svede Victor Wembanyama snad úplně všechno, třeba na obroučku dosáhne ze země, přesně střílí nejen z dálky, blokuje, rozehrává a zvládá pochopitelně i hru zády ke koši.

Je prostě spousta důvodů, proč je považovaný za největší talent minimálně od dob LeBrona Jamese a nejen podle zámořských expertů je braný za jasnou jedničku červnového draftu NBA. I proto je kolem Wembanyamy už od začátku sezony tak živo nebo jak říkají basketbalisté takový hype.



„Chápu, jak je kolem něj obrovsky živo, je to neskutečný hráč, ale už v minulosti jsem hrál proti několika nejlepším hráčům a oni byli v té době lepší než on je aktuálně.“

Francouzský mladík patří mezi budoucí hvězdy basketbalu, ale zkušení čeští reprezentanti hráli i proti lepším protivníkům.

„Nemyslím si, že by to byl nejlepší hráč, proti kterému jsme kdy hráli. Možná nebude ani mezi nejlepšími deseti hráči, proti kterým jsme za národní tým hráli. Je kolem něj povyk, proto, co dělá,“ shodují se Balvín s Hrubanem.

Čeští basketbalisté už bez šance na postup vyzvou v kvalifikaci MS Francouze s Wembanyamou od 18.45 v Pardubicích. Utkání v přímém přenosu nabídne stanice Radiožurnál Sport.