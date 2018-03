Basketbalisté Houstonu vyrovnali deset zápasů před koncem základní části klubový rekord v počtu výher v sezoně

Na vítězství číslo 58 se ale nadřeli, protože s Detroitem si doma poradili 100:96 až po prodloužení, ve kterém se chytil nejlepší střelec soutěže James Harden a pomohl Rockets rozšířit sérii bez porážky na sedm utkání. Charlotte rozstřílelo Memphis 140:79 a zaznamenalo šestou nejvyšší výhru v historii ligy. New York 8:58 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězda Houstonu James Harden (vpravo) | Zdroj: Reuters

Čtyři a půl minuty před koncem základní hrací doby zahájil Blake Griffin úspěšným nájezdem do koše sérii 11:0 a díky tomu se Pistons dostali do dvoubodového vedení 90 sekund před klaksonem. Houston už dokázal jen vyrovnat. James Harden sice mohl rozhodnout, ale střelu nedal a tak to byla jeho 14 minela z 16 pokusů.

15 bodů Satoranského nestačilo, basketbalisté Washingtonu prohráli s Minnesotou Číst článek

„Z průběhu jsme tušili, že tenhle zápas útok nevyhraje, ale to se občas stane. Museli jsme najít jinou cestu k vítězství a tou tentokrát byla obrana,“ přiznal Harden, který dal 13 z 18 trestných hodů. A vzhledem k tomu, že nejen Rockets se nedařilo příliš trefovat koš, tak oba celky dohromady neproměnili v utkání celkem 71 trojek.

Až v nastavené pětiminutovce se Americký rozehrávač chytil. Harden totiž v této části obstaral 10 bodů Houstonu z 12 a dovedl nejlepší tým dosavadního ročníku celkově 21 body k vítězství. Eric Gordon nastoupil místo zraněného Chrise Paula v základní sestavě, byl v ní jediný v plusových hodnotách účasti na palubovce, a postaral se o 22 bodů.

„James (Harden) našel způsob, jak nějaké ty body nastřádat. Byl agresivní a z čáry trestného hodu mu to celkem šlo, ale většinu času nás držel nad vodou Eric (Gordon),“ těšilo trenéra Mike D’Antoniho. Pod jeho vedením vyrovnal Houston už teď zápisem (zatím 58 výher, 14 porážek) klubový rekord týmu, který v roce 1994 vyhrál titul.

Basketbalistky USK jdou do play-off se sérií 135 výher. 'Zatím k poražení nejsou,' říká trenér Nymburka Číst článek

Philadelphie po letech do play off

V dresu Detroitu zaznamenal triple double Griffin, který se dostal na 21 bodů, 10 bodů i asistencí. Jeho podkošový spoluhráč Andre Drummond měl na kontě 17 bodů a 20 doskoků. Díky porážce Pistons už nemohou o postup do play off přijít finalisté posledního ročníku z aktuálně třetího mužstva Východní konference Clevelandu.

Basketbalisté Philadelphie 76ers zvítězili na palubovce Orlanda Magic 118:98 a radovali se popáté za sebou, i díky tomu jsou v tabulce na východě čtvrtí a míří po letech do vyřazovacích bojů. Memphis bez dvou hlavních hvězd Mike Coneyho a Marca Gasola schytal v Chralotte debakl 79:140. Dařilo se zejména rozehrávači Kembu Walkerovi, který trefil 10 trojek a dostal se na 46 bodů.

V Západní konferenci si osmou příčku pojistil Utah, který vyhrál v Dallasu 119:112. Jazz táhl nováček Donovan Mitchell s 26 body. New Orleans se radovali z vítězství ve třetím utkání ve třetím dnu za sebou, když zdolali před svými fanoušky LA Lakers 128:125 a posunuli se v tabulce už na 4. příčku. Sacramento porazilo Atlantu 105:90.