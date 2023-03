Morantova nadějná kariéra je v ohrožení, kvůli držení zbraně mu hrozí dlouhá stopka od NBA

Slibně rozjetá kariéra, povedená sezona a příležitost dotáhnout to s Memphis Grizzlies v play-off NBA daleko. To všechno je v současnosti v případě basketbalisty Ja Moranta v ohrožení. Jedna z největších hvězd soutěže je totiž vyšetřována kvůli držení zbraně a násilnému chování. Podle médií hrozí třiadvacetiletému Morantovi dlouhá stopka. Denver (USA) 17:02 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ja Morant | Foto: Troy Taormina | Zdroj: Reuters

Nejzávažnějším Morantovým prohřeškem, které v současnosti řeší policie i NBA, je hráčovo víkendové chování - po zápase v Denveru streamoval na sociálních sítích živé vysílání z nočního klubu, během kterého pózoval se zbraní.

Vedení Memphisu Grizzlies následně potvrdilo, že vyřazuje svou hvězdu minimálně na dva zápasy z týmu, ohledně návratu k mužstvu není zatím stanovený termín.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun in his IG Live this morning. pic.twitter.com/zOuopMbpCb — Legion Hoops (@LegionHoops) March 4, 2023

„Beru za své činy plnou odpovědnost. Omlouvám se mé rodině, spoluhráčům, fanouškům a koučům. Na nějaký čas se stáhnu ze sociálních sítí, abych vyhledal pomoc a naučil se lépe zvládat stres,“ omluvil se Morant.

Jeden z nejtalentovanějších hráčů v soutěži ale může být i přes vyjádření lítosti ve velkých problémech. Jeho případ totiž začala řešit kvůli zákonům o držení zbraně nejen policie, ale i samotná NBA.

Otázka zbraně

Proč řeší Morantovu zbraň policie? Ve státu Colorado, kde se noční klub nacházel, je totiž zakázáno držení zbraní pod vlivem alkoholu nebo drog. Nyní jde tedy především o to, zda byl hráč pod vlivem, jestli byla zbraň jeho a zda ji do klubu přinesl on.

Proč řeší celý případ i samotná NBA? Pravidla soutěže přísně zakazují přechovávání střelné zbraně v týmových prostorech (stadion, šatny, autobus, letadlo). Právě vyšetřování ze strany vedení nejslavnější basketbalové ligy může mít pro Moranta i Memphis vážnější následky.

V tomto případě jde především o otázku, jak třiadvacetiletý hráč pistoli do Denveru dostal. Pokud s ní totiž přicestoval týmovým letadlem a měl ji například i v šatně stadionu Nuggets, hrozit mu může i poměrně tvrdý trest.

Pokud vyšetřování dojde k jasným závěrům, musel by se komisař soutěže Adam Silver zřejmě obrátit k historickým precedentům. Jeho předchůdce David Stern například v sezoně 2009/2010 potrestal za stejný přestupek dvojici Gilberta Arenase a Javarise Crittentona trestem na 38 zápasů. Do konce sezony si tak za Washington Capitals nezahráli.

Zároveň ale existuje i podobný případ Sebastian Telfaira z roku 2006, který za nabitou zbraň pod polštářem v týmovém letadle dostal od soutěže stopku pouze na dva zápasy.

Další kontroverze

Morant patří mezi nejtalentovanější hráče ligy a Memphis v letošní sezoně dotáhl s průměrem 27 bodů na zápas na 2. místo tabulky Západní konference. V soukromém životě se ale nevyhýbá kontroverzím a incident v denverském klubu může být jen pomyslnou špičkou ledovce.

V létě loňského roku musela například policie řešit incident, kdy Morant s partou svých přátel přijel do memphiského obchodního domu, kde se jeho matka pohádala s místním prodejcem. Celá situace vyeskalovala v potyčku, při které měl třiadvacetiletý hráč vyhrožovat členovi ochranky a udeřit jej do hlavy.

Pouze čtyři dny poté měl zmlátit sedmnáctiletého chlapce, který hvězdu NBA provokoval před jejím domem. „Udeřil jsem ho jako první. Ale musel jsem se bránit,“ vypověděl policii Morant, podle kterého (a dalších svědků) ho mladík nejdříve schválně trefil míčem. Soudní řízení mezi hráčem a chlapcovou rodinou stále probíhá.

V lednu mělo na členy výpravy klubu Indian Pacers před stadionem mířit z Morantova SUV laserové ukazovátko, které podle místní ochranky a členů výpravy bylo připojené ke zbrani. Situaci opět řešilo vedení soutěže, ale vyšetřování nedospělo k žádnému závěru.

Není vyloučeno, že pokud NBA vyhodnotí, že Morant opravdu přechovával zbraň v týmovém letadle i na stadionu, rozhodne vzhledem k jeho předchozím výsledkům nadstandardně vysoký trest. Pokud by měl dostat podobnou stopku jako Crittenton a Arenas, chyběl by Memphisu minimálně do konce sezony, což by výrazně oslabilo šance Grizzlies v play-off.