Harden dotáhl už třetím triple doublem Brooklyn k další výhře, Utah uspěl pojedenácté v řadě

James Harden opět potvrdil, že mu změna týmu svědčí a dovedl basketbalisty Brooklynu v NBA k vítězství 147:125 na hřišti Oklahoma City. V zápase si připsal 25 bodů, 10 doskoků, 11 asistencí a od svého příchodu z Houstonu dosáhl na triple double už potřetí. Nets s Hardenem v sestavě uspěli pošesté z osmi duelů a díky 25 bodům Kyrieho Irvinga jim ani nevadilo, že třetí z hvězd Kevin Durant v utkání proti svému bývalému klubu odpočíval. New York 8:41 30. ledna 2021

Nets k výhře nakročili už v prvním poločase, který ovládli o 17 bodů. Soupeře jasně předčili ve vymezeném území, kde zaznamenali 70 bodů oproti 38 bodům domácích.

Harden uvedl, že spolupráce s Irvingem na perimetru vypadá podle představ. „V podstatě pouze musíme najít rovnováhu mezi tím, kdy být agresivní a kdy hrát systémově. Dnes jsme to zvládli velmi dobře a stejně by to dopadlo i s Kevinem v sestavě,“ prohlásil hvězdný rozehrávač.

Thunder nestačilo 48 bodů, o které se rovnoměrně podělili Shai Gilgeous-Alexander a nováček Theo Maledon, jenž proměnil všech šest trojek.

Utah uspěl pojedenácté v řadě, když podruhé za sebou zdolal Dallas, a opět bez Donovana Mitchella. Opora Jazz je kvůli podezření na otřes mozku stále mimo hru, a tak jen z domova sledovala jasný triumf svého celku 120:101. Nejlepším střelcem vítězů byl s 32 body Chorvat Bojan Bogdanovič. Sekundoval mu s 22 body a devíti asistencemi Mike Conley, 18 bodů přidal Jordan Clarkson.

Australan Joe Ingles proměnil při 10 bodech dvě trojky a na prvním místě klubové historie v počtu úspěšných střel z perimetru vystřídal legendu Utahu Johna Stocktona. Na kontě má 847 trojek, o dvě víc než Stockton.

Dallas, který prohrál počtvrté v řadě, spoléhal na Luku Dončiče, jenž zaznamenal 25 bodů, šesti doskoků a sedm finálních přihrávek. Opět se příliš nedařilo Kristapsi Porzingisovi – lotyšský pivot si připsal 11 bodů, když trefil pouze čtyři ze 14 pokusů z pole, a doskočil devět míčů za 25 minut.

Devět technických chyb a tři vyloučení udělili rozhodčí v utkání Washingtonu s Atlantou, která vyhrála 116:100. Hawks dovedl k výhře 41 body Trae Young, který proměnil pět trojek a 16 ze 17 trestných hodů. Wizards nepomohlo 26 bodů Bradleyho Beala ani stejný počet bodů Russella Westbrooka.

Westbrook byl jedním z mužů, které rozhodčí poslali do kabin předčasně, a to za druhou technickou po několikáté výměně názorů s Rajonem Rondem. „Nesouhlasím, ale to je vše, co můžu dělat,“ zlobil se.

Sedmou porážku v sezoně a čtvrtou z posledních deseti utkání utrpělo Milwaukee, které prohrálo v New Orleans 126:131. Nepomohl mu ani výborný Janis Adetokunbo, jenž nastřádal 38 bodů a 11 doskoků. Pelicans táhli čtyři dvacetibodoví hráči, nejvíc s 28 body Brandon Ingram.

Na čtvrté místo Západní konference vystoupalo San Antonio, které zdolalo konkurenta z Denveru 119:109. Spolehnout se mohlo na DeMara DeRozana s 30 body a 10 asistencemi a Dejounteho Murrayho s 26 body. O třetí výhru v řadě Spurs nepřipravil ani tahoun Denveru Nikola Jokič, který měl 35 bodů a 10 doskoků.

Výsledky NBA: Charlotte - Indiana 108:105, Minnesota - Philadelphia 94:118, New Orleans - Milwaukee 131:126, New York - Cleveland 102:81, Oklahoma City - Brooklyn 125:147, Orlando - LA Clippers 90:116, San Antonio - Denver 119:109, Toronto - Sacramento 124:126, Utah - Dallas 120:101, Washington - Atlanta 100:116.