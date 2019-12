Nejlepší střelec NBA Harden řádil proti Atlantě, za půl hodiny jí nasázel 60 bodů

Nejlepší střelec sezony NBA James Harden je k nezastavení. Rozehrávač Houstonu v sobotu při výhře basketbalistů Houstonu 158:111 nad Atlantou zaznamenal 60 bodů, přitom odehrál jen 31 minut, tedy necelé tři čtvrtiny. Harden trefil 16 z 24 střel z pole včetně osmi trojek a dvacet z 23 trestných hodů. Jen o dva body zaostal za svým osobním rekordem, k tomu přidal i osm asistencí. New York 8:51 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít James Harden. | Foto: Erik Williams-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Hvězdný vousáč dosáhl na šedesátibodovou hranici počtvrté v kariéře a dotáhl se v této statistice na slavného Michaela Jordana. Více takových utkání v historii ligy nasbírali pouze nedostižný Wilt Chamberlain (32) a Kobe Bryant (6). „Je skvělé být v takové společnosti. Vždy jsem se chtěl dotáhnout na ty nejlepší,“ řekl tahoun Houstonu.

Svůj střelecký koncert vměstnal do 30 minut a 41 sekund pobytu na hřišti a pyšnil se vysokou úspěšností - 24 pokusů z pole je nejméně, kolik kdy hráč NBA při šedesátibodovém výkonu „spotřeboval“. „To, co předvádí, se prostě nevidí. Řekněte mi, kdo další něco podobného dokáže,“ řekl Hardenův spoluhráč Austin Rivers. "Všechno, co dělá, je neuvěřitelné," dodal trenér Houstonu Mike D'Antoni.

Týmové superstar sekundoval Ben McLemore s 24 body a 13 doskoky, za Atlantu nastřílel 37 bodů Trae Young. Houston k triumfu vykročil už v první půli, kterou ovládl 81:52. S bilancí 13-6 je čtvrtý v Západní konferenci, naopak trápící se Hawks klesli po desáté porážce v řadě na dno Východu.

To vedoucí celek Východní konference Milwaukee pokračuje ve vítězném tažení. Nad Charlotte zvítězili Bucks jasně 137:96 a zaznamenali jedenáctou výhru za sebou. Janis Adetokunbo za necelých 20 minut hry stihl 26 bodů a devět doskoků.

Řecké hvězdě tím ale skončila impozantní série double doublů, která se od začátku sezony zastavila na čísle 19. Na druhou stranu je úřadující nejužitečnější hráč soutěže s bilancí 30,9 bodu, 13,4 doskoku a 5,9 asistence vůbec prvním hráčem v historii, jenž si během prvních dvaceti utkání sezony průměrně připsal alespoň 30 bodů, 13 doskoků a 5 asistencí.

„Na osobní čísla se nedívám. Za naše výkony hovoří bilance, vždyť jsme vyhráli sedmnáct zápasů z dvaceti,“ řekl Adetokunbo. Kromě něj se Bucks mohli v zápase opřít o dalších osm střelců s dvouciferným příspěvkem.

I díky 32 bodům a 11 doskokům Joela Embiida uspěla Philadelphia, jež zdolala Indianu 119:116. Sixers jsou s domácí bilancí 9-0 jedním ze čtyř klubů, které ještě v této sezoně na vlastním hřišti neprohrály. Zvítězilo i Sacramento, k triumfu 100:97 po prodloužení nad Denverem ho dotáhl 30 body Harrison Barnes.

