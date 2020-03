Harden dal triple double, připsal si ale také hodně ztrát. Jeho Houston nakonec padl potřetí za sebou

Basketbalista James Harden z Houstonu si v NBA připsal triple double, které však okořenil i dvouciferným počtem ztrát. Nejlepší střelec posledních dvou ročníků měl v sobotním utkání v Charlotte 30 bodů, deset doskoků, 14 asistencí a deset ztracených míčů. Houston podlehl 99:108 a prohrál potřetí za sebou. New York 10:42 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pro Rockets bez odpočívajícího rozehrávače Russella Westbrooka zápas nezačal dobře. Skoro sedm minut nedokázali skórovat a prohrávali 0:20, což bylo nejvyšší vedení Hornets v utkání. Hosté pak celý zápas jen dotahovali.

Z prvních 12 útoků vyprodukovali svěřenci kouče Mike D’Antoniho osm ztrát a pět neproměněných trojek. Pouze ve třetí čtvrtině Houston nastřílel víc bodů než domácí mužstvo a žádné velké drama se v koncovce nekonalo.

„Opravdu nevím,“ odpověděl D’Antoni novinářům na otázku, co se dělo s jeho týmem na začátku utkání. „Tohle jsem nikdy předtím nezažil, 0:20 je velký rozdíl a to se těžko otáčí. Bylo to divné, při každém založení útoku přišla ztráta a dlouho se nám to nedařilo zastavit,“ dodal.

Z 21 ztrát texaského týmu měl téměř polovinu na svědomí třicetiletý olympijský vítěz z Londýna Harden. Triple double zkompletoval počtvrté v sezoně, celkově to pro něj byl 46. takový zápas v lize.

„Měli bychom hrát mnohem lépe hlavně v defenzivě, aby lépe fungoval i náš útok. Minuli jsme příliš mnoho střel. Otáčet ze stavu 0:20 je těžké, ale my se dokázali vrátit. Jenže ve čtvrté čtvrtině intenzita naší hry zase upadla,“ uznal Harden.

Nedařilo se ani dalším celkům z míst zajišťujících účast ve vyřazovacích bojích. Třetí tým Západní konference Denver prohrál v Clevelandu 102:104, Philadelphia si odvezla porážku 114:118 z palubovky Golden State Warriors, hrajících bez Stephena Curryho.

Souboj dvou týmů bojujících na západě o postup do play off na deváté a desáté pozici mezi Portlandem a Sacramentem vyšel lépe hostujícím Kings, kteří zvítězili 123:111. Bogdan Bogdanovič se na tom podílel 27 body.

NBA:

Charlotte - Houston 108:99, Cleveland - Denver 104:102, Detroit - Utah 105:111, Golden State - Philadelphia 118:114, Memphis - Atlanta 118:101, Portland - Sacramento 111:123.