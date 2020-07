Turečtí basketbalisté v NBA se se mnou nebaví, stěžuje si Kanter. Dříve nazval Erdogana ‚Hitlerem‘

Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v minulosti nazval „Hitlerem našeho století“. I proto je basketbalista Bostonu Celtics Enes Kanter trnem v oku turecké vládě, kterou dlouhodobě kritizuje. Kanter si nyní postěžoval, že se s ním zřejmě kvůli tomu turečtí hráči v NBA nebaví. Boston 21:16 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Bostonu Enes Kanter | Foto: Katelyn Mulcahy | Zdroj: Profimedia

„To, co mě nejvíce bolí, jsou ostatní turečtí hráči v soutěži. Máme tu Ersana Ilyasovu v Milwaukee, Cediho Osmana v Clevelandu a Furkana Korkmaze ve Philadelphii. Kdykoliv proti nim hrajeme, neřeknou ani slovo,“ popsal v podcastu Billa Simmonse Kanter. Ten je v Turecku v nemilosti kvůli kritice prezidenta Erdogana.

„Snažím se s nimi mluvit, ptát se jich, ale neodpoví. Může to být strachem z turecké vlády, že nás uvidí bavit se na fotce či videu. Zakrývám si ústa dresem, když je chci oslovit. A oni se otočí jiným směrem,“ vysvětlil osmadvacetiletý basketbalista.

S kritikou Erdogana začal basketbalista v roce 2013 po korupčním skandálu turecké vlády, které tehdy politik předsedal. V roce 2016 pak po neúspěšném vojenském převratu v Turecku nazval Erdogana „Hitlerem našeho století“.

Turecké soupeře respektuje

Kantera pro jeho politické názory rodina vydědila. Turecko zrušilo basketbalistovi cestovní pas, on sám uvedl, že je bez státního občanství.

Kanter tvrdí, že i to může být jedním z důvodů, proč se s ním ostatní Turci v NBA nebaví. „S Ersanem jsem hrál v Oklahomě a v národním týmu. Cedi a Furkan byli s mým bratrem také v národním týmu. Stejně mi neodpoví. To je to, co mě nejvíce bolí. Bojí se,“ uvedl.

I tak tyto basketbalisty Kanter respektuje. „Oni reprezentují Turecko, jejich rodiny a lid. Neviním je. Rozumím tomu, že mají strach. Až se věci uklidní a tento režim se změní, jsem si jistý, že změní názor,“ uzavřel.

Kanter se narodil ve švýcarském Curychu tureckým rodičům. S basketbalem začínal v istanbulském Fenerbahce, následně se natrvalo přesunul do Severní Ameriky, kde působil v amerických mládežnických soutěžích. V NBA hrál před Bostonem za týmy Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks a Portland Trail Blazers.