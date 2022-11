Basketbalista Irving se omlouvá za antisemitskou narážku, pošle půl milionu na boj proti nenávisti

Basketbalista Kyrie Irving věnuje půl milionu dolarů na boj proti nenávisti ve společnosti poté, co vyvolal pozdvižení a stal se terčem kritiky za to, že v příspěvku na sociálních sítích poukázal na film všeobecně označovaný vzhledem ke svému obsahu za antisemitský. Stejnou částku se rozhodl převést na neziskovou organizaci Anti-Defamation League jeho klub Brooklyn Nets. Hráč i obě organizace to oznámili ve společném prohlášení.

