Lakers vyhráli, ale nemají jisté play-off. Úřadující šampioni tak musí spoléhat i na výsledky ostatních

Úřadující šampioni basketbalové NBA Los Angeles Lakers zvítězili na hřišti Indiany 122:115, ale stále nemají jistý postup do play-off. Na sedmé příčce mají shodnou bilanci jako šestý Portland, ten má ale lepší vzájemné zápasy. Lakers tak potřebují v posledním duelu porazit New Orleans a zároveň doufat, že Portland prohraje s Denverem. V opačném případě čeká Lakers zrádné předkolo, v němž by mohli narazit na nepředvídatelné Golden State Warriors. New York 9:25 16. května 2021

Lakers se sezona zkomplikovala kvůli zraněním, jejich hvězdy však tuší, že teď už se nemají na co šetřit. LeBron James proto i přes potíže s kotníkem odehrál proti Indianě 28 minut a zaznamenal 24 bodů, 7 doskoků a 8 asistencí. Anthony Davis, který zase bojuje se svalem, zařídil 28 bodů a 10 doskoků. Společně tak dovedli Lakers ke čtvrté výhře v řadě.

„Cítil jsem se líp, než když jsem se vracel do hry minule. Teď už to bude lepší a lepší. Jsme připraveni bojovat o play-off,“ řekl James, který kvůli bolavému kotníku od 20. března odehrál teprve třetí zápas.

O ostatních pozicích pro play off a předkolo už je rozhodnuto. Chicago tak ví, že pro něj posledním zápasem základní části sezona končí. Trenér Billy Donovan už nechal odpočívat lehce zraněné hráče včetně hvězdy týmu Zacha LaVinea a českého reprezentanta Tomáše Satoranského, který má poraněný levý kotník.

Naopak Brooklyn proti Chicagu poprvé po třech měsících nasadil své hvězdné trio Kevin Durant, James Harden a Kyrie Irving. I tak Bulls drželi se soupeřem krok až do začátku čtvrté čtvrtiny, pak ale rozhodla šňůra Nets 15:2.

Phoenix dál bojuje

Phoenix se stále drží v boji o vítězství v základní části, když porazil San Antonio na jeho hřišti 140:103. Pokud v posledním kole vyhraje i odvetu se Spurs a dosavadní lídr Utah prohraje se Sacramentem, bude Phoenix nejlepším celkem soutěže a nejvýše nasazeným pro play off.

V posledním kole se strhne také boj o čtvrtou příčku Východní konference a o výhodu domácího prostředí v úvodu play off. Nejlepší výchozí pozici má New York, který zvítězil 118:109 po prodloužení nad Charlotte a stačí mu tak v posledním kole porazit Boston. Na jeho zaváhání ale budou čekat Atlanta i šesté Miami, to si však situaci zkomplikovalo prohrou 108:122 s Milwaukee.

New York dovedl k výhře nad Charlotte Julius Randle, jenž si připsal triple double za 33 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků. Knicks si však zápas zbytečně zkomplikovali, neboť v posledních čtyřech a půl minutách normální hrací doby nedokázali skórovat. Soupeř však také dal jen tři body a tak se prodlužovalo. V přidané pětiminutovce se Randle změnil v nahrávače a pěti asistencemi dirigoval vítězství.

NBA:

Brooklyn - Chicago 105:91, Indiana - LA Lakers 115:122, Milwaukee - Miami 122:108, Minnesota - Boston 108:124, New York - Charlotte 118:109 po prodl., San Antonio - Phoenix 103:140.