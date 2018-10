‚Sklapni a dribluj.‘ LeBron James zprodukoval dokument o vlivu NBA na společnost

Když Lebron James letos v únoru zkritizoval kroky Donalda Trumpa, Laura Ingrahamová v živém vysílání pronesla, že není ideální, aby se lidé řídili názory muže, který bere miliony dolarů za pobíhání s míčem a nemá vysokou školu.

Melania Trumpová podpořila LeBrona Jamese ve sporu s manželem. Basketbalistu prezident označil za hlupáka Číst článek

LeBron James pak za část svých milionů nechal natočit třídílný dokument. A Laura Ingrahamová nejen, že Jamesův tým inspirovala k natáčení, dala mu vlastně i název. Dokument dostal jméno po jejím výroku Shut Up and Dribble - Sklapni a dribluj.

První díl dokumentu zveřejní společnost Showtime na svých kanálech tuto sobotu a jak prozradil trailer, o společenské angažovaností basketbalistů, ale třeba i diskriminací NBA, budou mluvit ty největší hvězdy jako Charles Barkley nebo Kareem Abdul-Jabbar.

Co se týká prezidenta Donalda Trumpa, z amerických sportovců se proti němu v poslední době neohrazoval jen James. Například letos odmítli pozvání do Bílého domu odmítli v podstatě šampioni všech největších zámořských soutěží. V lize amerického fotbalu NFL pak na protest proti údajnému rasismu někteří hráči poklekají při hymně, což zkritizoval Trump a nelíbilo se to ani prezidentům části klubů, a tak jsou od září pokleky zakázané.