Basketbalisté Miami a Phoenix jsou v NBA krok od semifinále, své soupeře porazili rozdílem třídy

Basketbalisté Miami deklasovali v NBA doma Philadelphii 120:85 a ve čtvrtfinále play-off vedou 3:2 na zápasy. Nyní mají dva pokusy na to, aby přidali čtvrtou výhru a prošli do semifinále. Stejně je na tom vítěz základní části Phoenix, který rovněž vysoko vyhrál nad Dallasem 110:80 a je také krok od postupu. Video Miami 10:27 11. května 2022

Za stavu 2:2 byly oba úterní souboje klíčové. Hráči Miami to psychicky zvládli mnohem lépe než Philadelphia. Jejím hráčům se nedařilo v útoku a už v první čtvrtině nabrali dvoucifernou ztrátu. Únik domácích sice Sixers zastavili, ale zpět do kontaktu už se nedostali.

V poslední čtvrtině naopak odpadli, Heat šňůrou 12:0 zápas definitivně zlomili a nakonec vyhráli o 35 bodů. Vyrovnali tak nejvyšší vítězství v letošním play-off a zaznamenali druhé nejvyšší pro Miami v historii play-off.

„Soupeř byl mnohem fyzičtější. My neběhali, hráli jsme ve šnečím tempu. Oni byli ve všem tvrdší, silnější a rychlejší. Jejich energie byla lepší,“ hodnotil trenér Philadelphie Doc Rivers.

„Je to ale pořád jen jeden zápas. Oni to vědí, my to víme. Další zápas u nich zas může být úplně jiný. Musíme udržet naší koncentraci a přidat poslední výhru,“ dodal kouč Miami Erik Spoelstra. Hned sedm jeho svěřenců mělo dvouciferný počet bodů.

Lídrem byl s 23 body Jimmy Butler, Max Strus dal 19 bodů. Za Sixers dal 17 bodů Joel Embiid.

Ve Phoenixu se odehrál zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním měl navrch Dallas, jenže ve druhém Maverick propadli, když v úvodu třetí čtvrtiny soupeři dovolili šňůru 17:0 a Phoenix už šanci dovedl k jasnému vítězství.

Během klíčové šňůry dal 8 ze svých 20 bodů Deandre Ayton a 7 bodů přidal Devin Booker, který byl s 28 body nejlepším střelcem Phoenixu. Za Dallas měl rovněž 28 bodů Luka Dončič, Jalen Brunson přidal 21 bodů, ale postrádali větší pomoc od spoluhráčů. Mavericks měli ve třetí čtvrtině 12 ztrát.

Memphisu bude chybět Morant

Basketbalisté Memphisu budou odvracet konec sezony bez svého hvězdného rozehravače Ja Moranta. Dvaadvacetiletý hráč, jenž před dvěma týdny vyhrál sezonní anketu o hráče s největším zlepšením, má podle výsledků magnetické rezonance v koleni pohmožděnou kost a s největší pravděpodobnosti do zbytku play-off už nezasáhne.

Morant nedohrál třetí zápas čtvrtfinálové série s Golden State. Odkulhal poté, co mu za koleno zatáhl Jordan Poole. V obou předchozích duelech byl klíčovým hráčem Grizzlies, ve druhém se blýskl 47 body a průměr v sérii má Morant 38 bodů.

V noci ze středy na čtvrtek bude Memphis za stavu 1:3 odvracet vyřazení v domácí hale. Golden State zase bude chybět podruhé trenér Steve Kerr po pozitivním testu na covid-19.

2. kolo play off NBA: Východní konference - 5. zápas:

Miami - Philadelphia 120:85, stav série 3:2. Západní konference - 5. zápas:

Phoenix - Dallas 110:80, stav série 3:2.

The Playoff Bracket after Tuesday night's action!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/ywQ1XMeTzQ — NBA (@NBA) May 11, 2022