Miami využilo zaváhání soupeřů a jde do čela východní konference. Za Boston zářil Tatum s 51 body

Basketbalisté Miami zvítězili v NBA nad Los Angeles Lakers 113:107 a posunuli se na první místo tabulky Východní konference před Chicago a Brooklyn. Chicago překvapivě podlehlo poslednímu týmu tabulky Orlandu 95:114 a Brooklyn nestačil na Minnesotu 125:136. Ve šlágru západní konference vydřeli druzí Golden State těsnou výhru 94:92 nad třetím Utahem. Hvězdou večera byl Jayson Tatum, který pomohl Bostonu k výhře nad Washingtonem 116:87 51 body. Los Angeles 8:37 24. ledna 2022

Miami mělo zápas s Lakers pod kontrolou a vedlo až o 26 bodů, než dovolilo soupeři snížit až v závěru po nasazení náhradníků. Klíčem k výhře byl Jimmy Butler, který zaznamenal 20 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí.

Připsal si také už desátý triple double v dresu Miami, čímž překonal rekord LeBrona Jamese, který za čtyři roky v Miami stihl triple double devětkrát. James toho byl svědkem na vlastní oči, když opět táhl Lakers s 33 body.

Chicago proti Orlandu potvrzovalo roli favorita jen v úvodních minutách. V poločase už prohrávalo o 16 bodů a už se nedokázalo vrátit do hry ani přes 41 bodů DeMara DeRozana. Magic totiž předváděli velmi dobrý týmový výkon a hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Pro Orlando to byla první domácí výhra od začátku prosince a teprve třetí v sezoně. „Dnes jsme opravdu dřeli, ale musíme takhle hrát častěji a ne jen jednou za čas,“ řekl Moritz Wagner s 23 body nejlepší střelec Orlanda.

Brooklyn bez zraněného Kevina Duranta neměl odpověď na silnou ofenzivu Minnesoty. Zvláště když se nedařilo střelecky Jamesu Hardenovi, který zaznamenal jen 13 bodů. A Kyrie Irving s 30 body na vše nestačil.

V dresu Timberwolves totiž zářila hlavní trojice hvězd. D'Angelo Russell měl 23 bodů a 10 asistencí, Karl-Anthony Towns dal 15 ze svých 23 bodů v poslední čtvrtině a Anthony Edwards dal 25 bodů včetně čtyř trojek a stal se tak nejmladším hráčem v historii soutěže s 300 trefenými trojkami, když se mu to povedlo ve 20 letech a 171 dnech.

Těsná výhra Golden State

Golden State potřebovali nad Utahem vyhrát, aby zvýšili svůj náskok na druhém místě Západu, a i bez opor Klaye Thompsona a Draymonda Greena se jim dařilo držet si vedení až o 13 bodů. Jenže do poslední čtvrtiny vstoupil Utah šňůrou 13:0 a získal vedení na svou stranu.

Warriors však podržel Andrew Wiggins, který dal dva důležité koše. Čtyři minuty před koncem pak poslal Golden State do vedení Jordan Poole a definitivně pak rozhodl košem s faulem po útočném doskoku Kevon Looney.

Warriors tak vyhráli, přestože jejich hvězda Steph Curry skórovala naposledy ve třetí čtvrtině a celkem dala jen 13 bodů. Curry trefil jedinou z 13 střel za tři body. Nejlepším střelcem týmu byl s 20 body Poole.

„Samozřejmě mě to frustruje, ale snažil jsem se pomoci týmu i jinak než jen střelbou a zas to tolik neřešit. Ale samozřejmě se budu snažit přijít na to, proč mi to teď nepadá,“ řekl Curry.

Show Donči će, Embiida a Tatuma

V souboji mladých hvězd Luka Dončić předčil Ja Moranta a zařídil Dallasu vítězství 104:91 nad Grizzlies. Dončič zapsal 37 bodů, 11 doskoků a 9 asistencí a vedl tak tým k jedenácté výhře z posledních třinácti zápasů. Morant měl 35 bodů a 13 doskoků, ale chyběla mu větší podpora spoluhráčů.

Dobrou formu potvrdil Joel Embiid, který 38 body a 12 doskoky dovedl Philadelphii k výhře 115:109 nad San Antoniem. Embiid zápas rozhodl trestnými hody poté, co se Spurs v koncovce přiblížili na rozdíl jediného koše.

Nejvíce ale zářil Tatum, který měl proti Washingtonu třetí nejlepší střelecký večer kariéry a v užitečnosti to byl dokonce jeho nejlepší zápas. K 51 bodům totiž přidal i 10 doskoků a 7 asistencí. Také trefil devět trojek. Ačkoli hrál na půdě soupeře, sklidil při svém posledním střídání potlesk ve stoje.

Výsledky NBA Charlotte - Atlanta 91:113, Dallas - Memphis 104:91, Denver - Detroit 117:111, Miami - LA Lakers 113:107, Minnesota - Brooklyn 136:125, New York - LA Clippers 110:102, Orlando - Chicago 114:95, San Antonio - Philadelphia 109:115, Toronto - Portland 105:114, Golden State - Utah 94:92, Washington - Boston 87:116.