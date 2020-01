Basketbalisté New Orleans ukončili v NBA vítěznou sérii Utahu, 49 body k tomu přispěl Ingram

Basketbalisté Utahu prohráli v NBA na palubovce New Orleans 132:138 po prodloužení a jejich vítězná série po deseti zápasech skončila. Nepomohl jim ani vyrovnaný osobní rekord Donovana Mitchella, který dal 46 bodů. Na domácí straně ho předčil Brandon Ingram, jenž si vylepšil osobní maximum na 49 bodů.

Utah měl momentálně nejlepší formu z celé soutěže. A vyhrát mohl i v New Orleans, kde ještě 28 sekund před koncem normální hrací doby vedl o tři body. Pak ale skvěle hrající Ingram skóre 1,3 sekundy před sirénou otočil na 122:121. Hosté však ještě stihli akci, při které byl faulován Rudy Gobert a mohl rozhodnout z trestných hodů. Proměnil ale jen druhý a poslal zápas do prodloužení.

V něm Utah vedl už 132:127, ale za poslední dvě a půl minuty už neskóroval a Pelicans šňůrou 11:0 vybojovali cenné vítězství. V zápase se oba celky třiadvacetkrát vystřídaly ve vedení a rovněž třiadvacetkrát bylo skóre vyrovnané. Ani jeden tým nevedl dvouciferným rozdílem.

Čtyřicetibodovou hranici pokořil také Kemba Walker, ale Boston i přes jeho 40 bodů podlehl nejlepšímu týmu soutěže Milwaukee 123:128. Pro Bucks to byla už pátá výhra za sebou, k níž 32 body, 17 doskoky a sedmi asistencemi přispěl nejužitečnější hráč minulé sezony Janis Adetokunbo.

Milwaukee v zápase vedlo už o 27 bodů a ještě do poslední části šlo s náskokem 22 bodů. Pak ale Boston zápas alespoň zdramatizoval, když 38 sekund před koncem snížil na rozdíl čtyř bodů. Bucks ale výhru uhájili. A to i díky skvělé střelbě za tři body, když trefili 16 z 31 pokusů.

Skvělým výkonem se blýskl také pivot Deandre Ayton, který dovedl Phoenix k vítězství 121:98 nad New Yorkem 26 body a osobním rekordem 21 doskoků. Devin Booker pomohl 29 body a Ricky Rubio 25 body a 13 asistencemi. „Hrajeme jeden za druhého, protože víme, že bez týmového úspěchu nedosáhneme ani na individuální uznání,“ komentoval Ayton fakt, že Phoenix měl potřetí z posledních čtyř zápasů alespoň pět dvouciferných střelců.

