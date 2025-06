Oklahoma je šampionem NBA, sedmý zápas ovládla 103:91. Gilgeous-Alexander se zapsal mezi legendy

Basketbalisté Oklahoma City jsou novými šampiony NBA. V rozhodujícím sedmém zápase finále play-off porazili doma Indianu 103:91 a celou sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Získali tak druhý titul v historii, ten předchozí slavili v roce 1979, kdy klub ještě sídlil v Seattlu. New York 7:05 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shai Gilgeous-Alexander se spoluhráči z Oklahomy City Thunder zvedá trofej pro vítěze play-off basketbalové NBA | Foto: Alonzo Adams | Zdroj: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Nejužitečnějším hráčem finálové série byl zvolen Shai Gilgeous-Alexander, který byl i MVP celé sezony a nejlepším střelcem tohoto ročníku. Získat všechny tři tyto úspěchy v jediném roce se dosud povedlo jen Michaelu Jordanovi, Kareemu Abdul-Jabbarovi a Shaquille O'Nealovi.

Indiana, která si tak musí na svůj premiérový titul ještě počkat, přitom začala dobře a v poločase dokonce nad favoritem o bod vedla. A to i přesto, že už v první čtvrtině přišla o svého lídra Tyrese Haliburtona.

Ten už předchozí dva zápasy odehrál se sebezapřením a viditelně zraněný, ale nechtěl finále vzdát. I tentokrát od začátku táhl spoluhráče a v úvodních minutách dal tři trojky. Jenže po sedmi minutách ho noha definitivně zradila a s údajně poraněnou Achillovou šlachou musel ze zápasu odstoupit.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg — ESPN (@espn) June 23, 2025

Za stavu 56:56 pak Oklahoma City trefila tři trojky po sobě a začala unikat. Indianu se snažil udržet ve hře T.J. McConnell, který dal 14 bodů Pacers v řadě a byl jediným hráčem svého týmu, který se v posledních osmi minutách třetí čtvrtiny dokázal střelecky prosadit. Thunder toho využili a získali před poslední části náskok 13 bodů.

Hosté navíc neskórovali ani v úvodních čtyřech a půl minutách čtvrté čtvrtiny a Oklahoma City si tak s vedením o 22 bodů v klidu kráčela za titulem. Nic na tom nezměnil Bennedict Mathurin, který v posledních šesti minutách dal 16 bodů, ale Pacers na méně než deset bodů nepřiblížil.

S 24 body tak byl Mathurin nejlepším střelcem Pacers v zápase. K tomu přidal i 13 doskoků. Za Thunder dal 20 bodů Jalen Williams, 18 bodů Chet Holmgren a Gilgeous-Alexander stihl 29 bodů a 12 asistencí, přestože měl úspěšnost střelby jen 30 procent.

„Je to neskutečné. Ani mi to nepřijde, že se to skutečně stalo. Tolik hodin, tolik momentů, tolik emocí. Tolik probdělých nocí, při kterých jsem věřil a nevěřil. Tenhle tým do toho dal strašně moc a titul si zaslouží,“ prohlásil Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City tak v rozhodujícím duelu potvrdila svou sezonní dominanci, když vyhrála za celý rok 84 zápasů, což je třetí nejvyšší počet výher za sezonu v historii. Lepší byli pouze Golden State Warriors v ročníku 2016/2017 (88 výher) a Chicago Bulls v sezoně 2015/2016 (87).

„Celou sezonu se chovali jako šampioni. Podporovali se vzájemně na cestě za úspěchem. To je v profesionálním sportu vzácné. Tohle je mimořádný tým a teď jsou z nich opravdu šampioni,“ radoval se trenér Mark Daigneault.

Indiana nedotáhla do zdárného konce mimořádné play-off, ve kterém několikrát předvedla neskutečné obraty a odmítala se vzdát. Vždyť mohla být prvním týmem v historii, který by získal titul, přestože po úvodních 25 zápasech sezony měl na kontě jen deset výher. Nakonec však podruhé v historii odešla z finále poražena. Poprvé to bylo v roce 2000.

„Teď jsem jak bez duše, ale můžeme být pyšní na to, čeho jsme dosáhli. Celé play-off jsme makali, bohužel na konci byl soupeř lepší,“ řekl McConnell, autor 16 bodů. "Je to bolestivé, ale na druhou stranu tento tým udělal vše pro to, aby na něj byli fanoušci pyšní,“ dodal trenér Rick Carlisle.

Oklahoma City má nejmladší mistrovský tým za posledních téměř padesát let. To se projevilo mimo jiné na tom, že se hráčům nedařilo otevírat lahve se šampaňským.

Až ten nejzkušenější z nich Alex Caruso, který už má titul s Los Angeles Lakers, jim musel ukázat, jak se lahve otevírají. „Nikdo z nás nevěděl, jak na to,“ smál se Isaiah Hartenstein, který je druhým Němcem v historii po Dirku Nowitzkém s titulem NBA.

Finále play off NBA : Oklahoma City - Indiana 103:91 (25:22, 47:48, 81:68) Nejvíce bodů: Gilgeous-Alexander 29, Williams 20, Holmgren 18 - Mathurin 24, McConnell, Siakam oba 16. Konečný stav série: 4:3.