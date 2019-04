Orlando má na dosah play-off NBA, Satoranský nasbíral šest bodů a tři asistence

Basketbalisté Orlanda v posledním domácím utkání základní části NBA zvítězili 149:113 nad Atlantou a výrazně se přiblížili prvnímu postupu do play-off od roku 2012. Aktuálně drží šestou příčku s náskokem dvou výher na deváté Miami, které naopak prohrálo 109:111 s Minnesotou po nezvládnuté koncovce. Washington podlehl doma 112:129 San Antoniu, český reprezentant Tomáš Satoranský v dresu Wizards nasbíral za 24 minut šest bodů a tři asistence. Orlando 14:58 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v obraně (archivní foto) | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Ve vyrovnaném boji pěti týmů o tři postupová místa ve Východní konferenci potřebovalo Orlando vyhrát nad Atlantou a výsledkem byla nejlepší první půle v historii klubu, v níž Magic nastříleli 81 bodů. Proměnili 13 z prvních 15 střel a už v první čtvrtině si vytvořili náskok 29 bodů.

„Energie, s jakou jsme do utkání vstoupili, byla neuvěřitelná,“ řekl trenér Steve Clifford. „Vyhráli jsme si to už v první čtvrtině,“ přidal Evan Fournier, který dal 25 bodů stejně jako Nikola Vučevič a Terrence Ross. Pro Orlando to byla osmá výhra z posledních 10 zápasů a dvacátá z posledních 29 duelů.

Další dva aspiranti na play-off naopak prohráli. Detroit nestačil na Oklahomu 110:123, když mu nepomohlo ani 45 bodů Blakea Griffina, který trefil devět trojek. Stále nicméně drží sedmou příčku se stejnou bilancí jako osmý Brooklyn a jsou jen o výhru za Orlandem.

Zaváhání rivalů nevyužilo Miami. Prohrálo s Minnesotou a zůstalo deváté. Minnesota sice v posledních dvou minutách dala jediný bod, ale Heat toho nedokázali využít a sami minuli čtyři střely.

Do boje o play-off se navíc vrátilo Charlotte, které překvapivě vyhrálo 113:111 nad druhým týmem soutěže Torontem. To se 15 vteřin před koncem ujalo vedení košem Kawhiho Leonarda, jenže tři sekundy před sirénou zápas rozhodl trojkou Jeremy Lamb, který měl vítěznou střelu i na konci března rovněž proti Torontu.

Leonard se pak ještě snažil o vyrovnání, ale jeho střela skončila zaseknutá u obroučky. Charlotte však stále ztrácí dvě výhry na osmou příčku tři kola před koncem základní části.

Boston zvládl důležitý zápas s Indianou a výhrou 117:97 před ní uhájil čtvrtou příčku na Východě znamenající výhodu domácího prostředí pro play-off. Houston zvítězil 120:96 nad New Yorkem, ale druhé pozici na Západě se nepřiblížil, jelikož Denver otočil v poslední čtvrtině zápas s Portlandem a vyhrál 119:110. Nikola Jokič k tomu přispěl 22 body, 13 doskoky a devíti asistencemi.

Uspěl i nejlepší tým Západu Golden State, který zvítězil 120:114 nad Clevelandem. Postaral se o to zejména Stephen Curry, který proměnil devět trojek a obhájci titulu pomohl 40 body. Memphisu zase zajistil výhru 122:112 nad Dallasem Delon Wright, jenž zapsal první triple double za 26 bodů, 10 doskoků a 14 asistencí.