Padesátibodový Tatum dotáhl Boston do play-off. Washington čeká druhá šance proti Indianě

Brogdon, McConnell, McDermott & Brissett all come up big in the @Pacers #StateFarmPlayIn W!@MalcolmBrogdon7: 16 PTS, 8 AST@TJMcConnell: 17 PTS, 4 STL@dougmcdermott: 21 PTS@Obrissy: 23 PTS



PACERS/WIZARDS - Thursday: 8pm/et, TNT to decide the East #8 seed in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/V4Vhc6Udad