Play-off bez největší hvězdy. LeBron James bude po 13 letech chybět ve vyřazovaích bojích NBA

Los Angeles 13:48 24. března 2019

„Počet vítězství, tím se bude měřit jestli budeme úspěšní a spokojení nebo ne. Po prvním tréninku Vám toho ještě moc neřeknu, ale už teď jsem poznal, že v kabině jsme v pohodě. Máme hodně talentu, ale před sebou také obrovské množství práce,“ říkal v září před začátkem tohohle ročníku NBA LeBron James, poté co měl po příchodu z Clevelandu v LA za sebou s novými spoluhráči úvodní dvouhodinový trénink.

Začátek sezony se jemu i Lakers vydařil. Ještě na Vánoce byli v tabulce Západní konference na čtvrtém místě, jenže pak se jejich největší hvězda v duelu s obhájci titulu z Golden State zranila. Kvůli tříslům chyběl čtyřiatřicetiletý James následujících 17 utkání a slavný losangeleský celek pozice pro vyřazovací boje vyklidil. A ani návrat uzdraveného Lebrona do sestavy je tam nevrátil.

„Složitá sezona pro nás všechny. Kvůli tomuhle jsme tady smlouvy nepodepisovali. Během sezony jsou ale věci, které neovlivníte. Tresty, zranění a podobné věci se prostě dějí. Ale hlavní problém je, že nedokážeme hrát konzistentně celý zápas, celých 48 minut. Play-off si prostě nemůžete předplatit nebo tak něco, musíte si ho tvrdou prací zasloužit,“ přiznal LeBron James po domácí porážce s Brooklynem, která s předstihem Lakers vzala i poslední teoretickou šanci na účast ve vyřazovacích bojích.

„Přestože byl bohužel každou chvíli někdo zraněný, myslím, že hráli dobře. Moje očekávání splnili. Ale jasně, musí se znovu zlepšit, máme vyšší cíle. Radit generálnímu manažerovi Magicu Johnsonovi bych si nedovolil, ale když mě k tomu vyzýváte. Buď trpělivý,“ vysvětloval pro ESPN Kobe Bryant legenda fialovo-zlatých barev mužstva z LA.

Slavný kalifornský celek bude v play-off chybět pošesté za sebou, tak dlouho na postup v klubové historii ještě nečekal. Sám čtyřnásobný nejužitečnější hráč soutěže a majitel tří prstenů pro šampiony NBA Lebron James bude bez play-off poprvé od roku 2005. A také skončí jeho rekordní série, během které hrál osmkrát finálový zápas o titul v řadě.

„Za těch 16 let v lize jsem odehrál opravdu hodně utkání, takže dlouhou dovolenou využiju k tomu, abych se dal do pořádku. Abych byl zdraví jak fyzicky tak odpočinutý mentálně a co nejlépe se připravil na další rok,“ dodal v rozhovoru se zámořskými novináři LeBron James, který by i kvůli tomu mohl uvažovat o svém startu na mistrovství světa, kde budou Američané hrát v září v Číně i proti českým basketbalistům.