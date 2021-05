Milwaukee postoupilo z prvního kola play-off NBA, loňského finalistu Miami zdemolovalo 4:0 na zápasy

Basketbalisté Milwaukee se stali prvním čtvrtfinalistou play-off NBA. V 1. kole vyřadili loňského finalistu Miami nejrychlejším možným způsobem 4:0 na zápasy, když sobotní duel vyhráli 120:103. Blízko postupu je i Philadelphia, která po výhře 132:103 vede nad Washingtonem už 3:0 na zápasy. Utah zvítězil nad Memphisem 121:111 a vede 2:1. Nejvyrovnanější je série mezi Denverem a Portlandem, který vyhrál 115:95 a vyrovnal na 2:2. New York 11:45 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Miami loni cestou do finále postoupilo přes Milwaukee, které se letos dočkalo odvety. V prvním duelu sice Bucks potřebovali na výhru prodloužení, ale v dalších dvou duelech jasně dominovali a nedali soupeři šanci. Ve čtvrtém zápase šance přišla Miami, které celý první poločas vedlo a mělo k dobru až 12 bodů. Jenže ve druhé půli selhalo.

Milwaukee do třetí čtvrtiny vstoupilo šňůrou 24:4 a rázem mělo zápas pod kontrolou. Výraznou měrou se na šňůře podíleli Khris Middleton a Brook Lopez, který se nakonec stal s 25 body nejlepším střelcem zápasu. Náhradník Bryn Forbes přidal 22 bodů hlavně díky sedmi trojkám, Middleton nastřílel 20 bodů a Janis Adetokunbo zaznamenal triple double za 20 bodů, 12 doskoků a 15 asistencí.

„Samozřejmě je to krásný pocit, když vyhrajete 4:0 na zápasy a vyřadíte tým, který před rokem vyřadil vás. Ale máme vyšší cíle a ještě nás čeká dlouhá cesta, tak není co slavit,“ řekl Adetokunbo. Na Milwaukee ve čtvrtfinále čeká vítěz série mezi Brooklynem a Bostonem.

Philadelphie blízko postupu

Hladkou cestu play-off zatím prožívá i Philadelphie, která nad Washingtonem vyhrála o sedm, 25 a v sobotu o 29 bodů. Už v první čtvrtině Sixers odskočili na 15 bodů a dali jasně najevo, že ani na hřišti soupeře nechtějí dopustit komplikace. Wizards se sice ještě přiblížili na čtyři body, ale od třetí čtvrtiny nebylo o vítězi pochyb. Zvláště když se domácím nedařila střelba a za tři body měli úspěšnost jen 23 procent.

Wizards se tradičně opírali o dvojici Bradley Beal, Russell Westbrook, která dohromady dala 51 bodů. Westbrook k 26 bodům měl. triple double s 12 doskoky a 10 asistencemi. Ale v týmu Sixers každý hráč základní pětky dal minimálně 14 bodů, pivot Joel Embiid si dokonce 36 body vylepšil osobní maximum v play-off. Stačilo mu na to jen 28 minut, v poslední čtvrtině už odpočíval. „Neumím si představit, že by někdo mohl hrát lépe než on. Tohle byl výkon hodný MVP,“ ocenil kouč Washingtonu Scott Brooks pivota Philadelphie, který usiluje o cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Utah ve vedení

Vítěz základní části Utah ukázal velkou psychickou odolnost, když proti Memphisu v poslední čtvrtině ztratil až patnáctibodové vedení a pět minut před koncem prohrával. V tu chvíli však vzal zápas do své režie Donovan Mitchell a 10 ze svých 29 bodů dovedl Utah k závěrečné šňůře 14:2 znamenající vítězství a vedení v sérii.

„Ukázal, že po zdravotních potížích je zpět ve formě. V koncovce to zas byl náš Donovan,“ řekl druhý z klíčových hráčů Utahu Mike Conley, který si sedmi trojkami vyrovnal osobní rekord a zaznamenal 27 bodů. Memphisu nepomohlo ani 28 bodů Ja Moranta a 27 bodů Dillona Brookse.

Špatný ofenzivní den měl Denver, když nikdo ze základní pětky neměl úspěšnost střelby nad 40 procent. Nikola Jokič potřeboval na 16 bodů 18 střel a Portland měl otevřenou cestu k vítězství, které si zajistil ve třetí čtvrtině. Tu vyhrál jasně 36:19 a od té doby se duel jen dohrával.

Norman Powell pomohl Portlandu svým osobním rekordem v play-off 29 body a zastoupil hvězdu týmu Damiana Lillarda, jemuž se tentokrát nedařilo střelecky a měl 10 bodů a 10 asistencí. Vyrovnaná série se vrací do Denveru.

Play-off NBA - 1. kolo:

Východní konference:

Miami - Milwaukee 103:120 (konečný stav série 0:4), Washington - Philadelphia 103:132 (stav série 0:3). Západní konference:

Memphis - Utah 111:121 (stav série 1:2), Portland - Denver 115:95 (stav série 2:2).