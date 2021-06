Clippers porazili Phoenix a udrželi se ve hře o finále. Venkovní výhru zařídil 41 body George

Basketbalisté Los Angeles Clippers i bez dvou hráčů základní sestavy odvrátili hrozbu vyřazení z play-off NBA a výhrou 116:102 snížili semifinálovou sérii s Phoenixem na 2:3. Pro Suns to byla teprve druhá domácí porážka v play-off. Hlavní postavou Clippers, kteří hráli bez Kawhiho Leonarda a Ivici Zubače, byl Paul George se 41 body, 13 doskoky a 6 asistencemi. Video Phoenix (USA) 8:36 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paul George v zápase proti Phoenixu | Foto: Matt York | Zdroj: ČTK / AP

Kouč Clippers Tyronn Lue se kvůli absencím rozhodl hrát většinu zápasu bez klasického pivota. A než Phoenix přišel na to, jak na malou sestavu soupeře hrát, prohrával už 5:20.

Poté sice Suns snížili na 21:25, ale do hry přišel jediný pivot Clippers DeMarcus Cousins a hned 10 rychlými body přispěl k dalšímu odskočení na dvouciferný počet bodů. Celkem za 11 minut na hřišti stihl Cousins 15 bodů.

Zápas se lámal ve třetí čtvrtině, ve které se Phoenix poprvé dostal do vedení 62:61, jenže následovala šňůra hostů 10:0 a Clippers už vedení nepustili. Sedmi body se na rozhodující šňůře podílel George, který dal ve třetí čtvrtině celkem 20 bodů.

„Miluji tyhle kluky. Bojují každý zápas a nezáleží, kdo je zrovna na hřišti. Ještě nic není hotovo. Přijeli jsme na soupeřovo hřiště a vezeme si skvělou výhru. Teď nás čeká zápas doma,“ radoval se trenér Tyronn Lue, který bouřlivě slavil s Georgem na hřišti. „Ani nemohu na kameru říci, co jsme si tam říkali. Bylo by to samé pípání,“ prozradil s úsměvem George.

Reggie Jackson přispěl k výhře Clippers 23 body, Marcus Morris dal jen o bod méně. Phoenix se opíral o 31 bodů Devina Bookera, Chris Paul měl 22 bodů a 8 asistencí.

Sestřih utkání LA Clippers - Phoenix Suns

„Pokud bude chtít Phoenix sérii ukončit, bude si to muset zasloužit, protože my mu nic zadarmo nedáme. My ručník do ringu nehodíme. Budou nás muset porazit,“ dodal George směrem k šestému zápasu. „Víme, že se musíme zlepšit. Oni na nás vletěli a byli agresivnější. Nemůžeme zápas začít tak jako dnes," řekl rozehrávač Phoenixu Chris Paul.

