New York oddálil konec sezony. Indianu na domácí palubovce porazil 111:94 a živí naději na finále

Basketbalisté New Yorku porazili ve své hale Indianu 111:94 a udrželi se v boji o postup do finále play off NBA. Stav série snížili na 2:3 na zápasy, ale Pacers budou mít v sobotním šestém duelu výhodu domácího prostředí. Domácí zápas o přežití Knicks zvládli, soupeře nepustili ani jednou do vedení a přehrávali jeho základní sestavu. Jalen Brunson k výhře pomohl 32 body. New York 8:15 30. května 2025

Na straně Knicks nebylo jisté, zda kvůli zranění bude moci hrát pivot Karl-Anthony Towns. Ten ale ani chvíli neváhal, nastoupil a k vítězství přispěl 24 body a 13 doskoky. „Byl to zápas číslo pět za stavu 1:3. To znamená, že buď vyhraješ, nebo končíš. Tam nebylo o čem. Prostě jsem do toho musel jít,“ řekl Towns.

Knicks si už v první čtvrtině vypracovali dvouciferné vedení. Základní pětce Indiany se tentokrát nedařilo přes obranu soupeře prosazovat. Pascal Siakam dal jen 15 bodů, hlavní hvězda týmu Tyrese Haliburton dokonce jen osm. Nejlepším střelcem byl náhradník Bennedict Mathurin s 23 body.

JALEN BRUNSON SHINES in GAME 5 ✨



32 PTS

5 REB

5 AST

4 3PM



KNICKS FORCE GAME 6 in INDY! pic.twitter.com/2T0DJQFQfs — NBA (@NBA) May 30, 2025

„Začali jsme zápas špatně a vůbec jsme se do něj nedostali. Ani jednou jsme nevedli. Hodně věcí jsme dělali špatně,“ konstatoval trenér Indiany Rick Carlisle. „Naší velkou předností je, že jsme hodně odolní. Vždy bojujeme a dokážeme se vrátit zpátky. A to ukážeme v šestém zápase,“ prohlásil Siakam.

Rozhodující bylo, že jedenáctibodové vedení dokázali domácí ve třetí čtvrtině navýšit na 20 bodů. Zlomili tím odpor soupeře. „Nemáme prostor na chyby. Jsme zády u zdi a každý zápas je o život. Když nepřineseme tu správnou energii, tak je sezona u konce,“ řekl Towns.

Finále Východní konference play off NBA - 5. zápas: New York - Indiana 111:94 (stav série 2:3).