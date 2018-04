Toronto díky trojkám udolalo Washington, Satoranský se prosadil jen z trestných hodů

Basketbalisté Washingtonu vstoupili do play off NBA porážkou. Na palubovce favorizovaného Toronta bojovali, ale nakonec prohráli 106:114. Pro Raptors to byla teprve druhá výhra v 1. zápase vyřazovací části v historii a premiérová domácí. V roce 2001 totiž vyhráli ve Philadelphii, od té doby ale desetkrát za sebou prohráli. Toronto 7:04 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský se v prvním zápase play-off neprosadil | Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tomáš Satoranský byl třetí nejvytíženější z pěti náhradníků hostů. Za 11 minut netrefil ani jednu ze tří střel z pole a zaznamenal tak 2 body z trestných hodů a jednu asistenci.

Toronto v hale Air Canada Center vylepšilo proti Washingtonu ve vyřazovacích bojích klubový rekord v počtu proměněných střel za tři body. Zatímco hosté dali osm trojek, Raptors jich do koše soupeře poslali šestnáct a to s úspěšností přes 53 %.

„Trojky jsou mocná zbraň. Buď je protivníkům nesmíte dovolit dávat, nebo je naopak musíte dávat taky. Dnes se nám nedařilo ani jedno,“ mrzelo kouče celku z hlavního města USA Scotta Brookse, který litoval i nezachyceného vstupu do třetí čtvrtiny.

„Myslel jsem si, že na nás po návratu z kabiny vletí, ale z nějakého důvodu, který neznám, se nám úvod druhé půle zachytit nepodařilo. Dali nám během dvou minut snad 11 bodů. V play off musíte být koncentrovaní na začátek každé čtvrtiny, každé minuty. A my za vstup do 3. části zaplatili,“ dodal Brooks.

Wizards zaostávali také v bodech hráčů z lavičky, domácí náhradníci jich dali o 20 víc. A to 14 z nich měl na kontě Mike Scott. Kapitán John Wall se dostal na 23 bodů a 15 asistencí, ovšem proměnil jen 6 z 20 střel z pole. Markieff Morris dodal 22 bodů, 11 doskoků a šest asistencí. Bradley Beal se zastavil na 19 bodech.

Raptors táhl Serge Ibaka, který zapsal double double za 23 bodů a 12 doskoků. Dvě největší hvězdy Kyle Lowry a DeMar DeRozan v první půli dohromady nastříleli sedm bodů. Ve druhé výrazně přidali a po závěrečném klaksonu měl Lowry 11 bodů a devět asistencí, DeRozan 17 bodů a šest asistencí. Střídající CJ Miles, který se postaral o čtyři trojky, zapsal 12 bodů. O šest více dal další náhradník Delon Wright.

„Nepřijeli jsme sem s poraženeckou náladou ani s tím, že je smeteme 4:0 na zápasy. Měli jsme možnosti a nebylo jich málo, abychom dnes zvítězili, ale to se nám nepovedlo. Teď už to pustíme z hlavy a budeme koukat před sebe,“ říkal zámořským novinářům Beal. Druhý zápas je na programu v noci z úterý na středu českého času opět v Kanadě.

Úspěšný vstup obhájců

Obhájci titulu z Golden State na úvod play off ani jednou v celém zápase se San Antoniem neprohrávali a nakonec Spurs porazili 113:92. Klay Thompson se na tom podílel 27 body, Kevin Durant přidal 24 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. Dreymond Green zaznamenal 12 bodů, osm doskoků a 11 asistencí.

V dresu poražených byl nejvíce vidět Rudy Gay autor 15 bodů. Sekundovali mu s 14bodoví LaMarcus Aldridge a Bryn Forbes. Nikdo další se na dvouciferná čísla nedostal.

1:0 na zápasy vede také Philadelphia. 76ers zahájili vyřazovací boje vítězstvím 130:103 nad Miami a to i bez stále zraněného pivota Joela Embiida. Blízko premiérovému triple double ve vyřazovacích bojích byl nováček Ben Simmons s 17 body, devíti doskoky a 14 asistencemi. 28 bodů nastřílel JJ Redick, 25 připojil z lavičky Marco Belinelli. V barvách Heat se dařilo Kelly Olynykovi autorovi 26 bodů.