‚Není důvod, proč by ženy nemohly trénovat v NBA.‘ Trenér Popovich ocenil svou zástupkyni a vyzval další

V NBA by mohla trénovat spousta žen, ale kvůli společenským stereotypům jsou drženy v pozadí, prohlásil kouč basketbalistů San Antonia Gregg Popovich. Po jeho vyloučení v posledním utkání minulého roku proti Los Angeles Lakers převzala tým Spurs od druhé čtvrtiny Becky Hammonová a stala se první ženou, která koučovala mužstvo v elitní zámořské soutěži. San Antonio (USA) 11:55 3. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký kouč Gregg Popovich. | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Nebylo to nic mimořádného. Nevzali jsme sem Becky, aby se zapsala do historie. Zasloužila si to. Má na to kvalifikaci. Je skvělá v tom, co dělá,“ uvedl s odstupem několika dní Popovich, jehož realizační tým Hammonová posílila už v roce 2014.

New Orleans v NBA díky zvládnuté koncovce přehrálo Toronto, Philadelphia slaví pátou výhru v sezoně Číst článek

„Chtěl jsem ji tady kvůli tomu, jak pracuje. A náhodou je to žena, což by mělo být jedno, ale v našem světě není a pro ženy je obtížné získat určité pozice,“ prohlásil trojnásobný nejlepší trenér NBA, který získal se San Antoniem pět mistrovských titulů.

Pod vedením šestinásobné vítězky WNBA podlehli Spurs v souboji s Lakers 107:121 a s obhájci titulu následně prohráli i první letošní duel znovu s Popovichem na lavičce 103:109.

„O Lakers toho ví víc než já. Nebyl to pro mě žádný zásadní problém, protože ji znám. Vím, co umí a co v ní je. Má před sebou zářivou budoucnost. Chápu tu pozornost, kterou to vyvolalo, ale abych byl upřímný, očekával jsem, že většina lidí už věděla, že má na to být hlavním koučem v NBA,“ řekl jednasedmdesátiletý trenér o Hammonové, která měla před zápasem za úkol skauting soupeře.

Popovich je přesvědčen, že existuje spousta žen, jako je Hammonová, které omezují společenské stereotypy, nikoli jejich schopnosti. „Ženy dělají stejnou práci stejně dobře a lépe než muži. Tak to je. Není důvod, proč by Becky a jiné ženy nemohly trénovat v NBA,“ uvedl populární kouč, který vede Spurs už od roku 1996.

„Existuje spousta a spousta kvalifikovaných žen, které jsou drženy zpátky. Tak to na světě chodí. Pomalu se to mění, ale čím dříve, tím lépe,“ prohlásil Popovich.