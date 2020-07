Skutečné fanoušky na Floridě nahradí obrazovky. ‚Nadšení je velké,‘ láká na restart NBA Satoranský

Kvůli pandemii koronaviru stála basketbalová NBA 141 dnů. To se v noci z čtvrtka na pátek změní. Restart soutěže v uzavřeném komplexu – takzvané bublině – na Floridě se netýká Chicaga Bulls. A tak se rozehrávač Tomáš Satoranský stále může připravovat s národním týmem v Česku. Praha/Orlando 13:24 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Chicaga. | Foto: Jeff Hanisch-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Komunikoval jsem to i s novým vedením Chicaga Bulls. Odůvodnil jsem to tím, že tu je šance hrát 5 na 5, nejsou tu žádné restrikce jako v Americe,“ vysvětluje pro Radiožurnál své setrvání v České republice Tomáš Satoranský.

„Pak bych se chtěl co nejdříve připojit. Myslím, že zatím není žádné dané datum, je to ještě taková neznámá,“ přiznává nejlépe placený sportovec Česka, že čeká na termín, kdy se bude muset vrátit do zámoří.

To, kdo bude nakonec brát titul v bublině v Orlandu na Floridě v jeho čtvrté sezoně NBA, ho ale v následujících týdnech bude zajímat také. Už přípravné zápasy bez diváků si nenechal ujít.

‚Jako Summer League‘

„Viděl jsem to. Je to samozřejmě zvláštní, vidět takhle zápasy NBA bez diváků. Trochu mi to připomíná Summer League,“ přirovnává Satoranský zápasy k mimosezonním turnajům.

„Myslím, že se bude kvalita stupňovat. Nadšení hráčů je velké. Jakmile se začne hrát zápas, všechny ty okolní vjemy pustí za hlavu,“ říká.

Někteří fanoušci ale i tak na zápasech tak trochu přítomni budou. Kolem palubovky totiž vedení soutěže nainstalovalo obrazovky, na kterých se už v přípravě objevovaly snímky z webkamer lidí sedících doma před svým počítačem.

„Bez diváků trochu smutné, ale je to lepší než prázdné haly. To by byl velký problém, zvlášť pro NBA, která je závislá na tom, že kolotoč musí běžet. Chápu, že to chtějí hrát takhle, i když to není ideální varianta. Lepší v současné době není,“ dodává kapitán národního týmu Vojtěch Hruban, který nevěří, že by se současný ročník NBA už nedohrál.

„Ať se stane cokoliv, i kdyby měli nastoupit šatnářky a uklízečky, tak se dohraje,“ vtipkuje Hruban.

Kdo je favoritem?

Titul by přál Milwaukee Bucks. A právě tým tažený hvězdným Řekem Janisem Adetokunbem zmiňuje i Tomáš Satoranský.

„Milwaukee vypadá výborně, Los Angeles Lakers pořád také. Osobně se mi líbí Dallas Mavericks, ale těžko v tento moment říct, jak korona zamíchala kartami a jak vyvedla týmy z rovnováhy. Uvidíme, až se začne hrát naostro,“ myslí si basketbalista Chicaga.

NBA se znovu rozběhne zápasem New Orleans Pelicans s Utahem Jazz v noci z čtvrtka na pátek půl hodiny po půlnoci.