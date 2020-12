Satoranský po návratu: Cítil jsem se po devítidenní absenci docela dobře, ale je to opět těžká porážka

LIVE: Tomas Satoransky media availability following tonight’s loss to the Pacers https://t.co/NTzQH9PNMo — Chicago Bulls (@chicagobulls) December 27, 2020 Porážku musel strávit při svém prvním startu v sezoně v NBA rozehrávač Tomáš Satoranský, který po nucené pauze kvůli karanténě zmeškal trénink a tři ze čtyř přípravných duelů. V prvním duelu ve středu proti Atlantě (104:124) jej kouč Billy Donovan ještě kvůli výpadku nezařadil do sestavy, ale v sobotu proti Indianě (106:125) už odehrál jediný současný český zástupce v soutěži 24 minut a 54 sekund. Chicago 13:18 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Cítil jsem se docela dobře. Byl jsem mimo devět dní, měl jsem dobrý trénink ve čtvrtek. Snažím se vrátit do své normální kondice a formy. Cítil jsem fajn na čas, který jsem hrál. Tedy až na konec svých střídání, ale to je normální. Byl jsem rád, že jsem už hrál,“ řekl Satoranský po utkání v rozhovoru se zámořskými novináři.

Satoranský, který byl na covid-19 negativní a v karanténě byl až do úterního tréninku kvůli kontaktu s nakaženým spoluhráčem Noahem Vonlehem, začal na lavičce a do hry se dostal poprvé v sedmé minutě místo Cobyho Whitea. V utkání nasbíral šest bodů, devět asistencí a čtyři doskoky. I podruhé v sezoně ale Bulls prohráli.

„Je to opět těžká porážka, rozhodly šňůry, které měli na konci druhé čtvrtiny a na začátku třetí čtvrtiny,“ uvedl Satoranský. Mezi 17. a 20. minutou se totiž Bulls z jednobodového vedení dostali po šňůře Pacers 16:0 do ztráty 40:55. Na startu třetí čtvrtiny přišla další, dokonce 18:0. „Musíme se vyvarovat takových momentů. Mluvíme o tom pořád a opakuje se to pořád dokola. Musíme se naučit na takové situace reagovat.“

Na utkání našel i pozitiva. „Zlepšili jsme se ve věcech, které jsme si říkali a chce je po nás kouč Donovan. Naše defenziva byla lepší, přestože soupeř dal hodně bodů. Bylo tam zlepšení, byli jsme organizovaní, ale musíme se dál zlepšovat,“ prohlásil Satoranský.

Nový trenér, nová příležitost

Doufá, že i přes start se dvěma porážkami sezona pro Chicago skončí lépe než minulá, kdy tým obsadil v přerušeném ročníku kvůli pandemii koronaviru 11. místo ve Východní konferenci a nedostal se mezi 22 celků dohrávajících v létě soutěž v „bublině“ v Orlandu.

„Všichni chtějí hrát co nejlépe, máme nový trenérský tým, je to pro nás nová příležitost. Nikdo nechtěl takhle začít, i když víme, že to všechno potřebuje nějaký čas, ale to bylo i loni. Musíme zabrat hned. Nemůžeme říkat, bude to lepší příští zápas a zase příští zápas. Cítím, že všichni pro to chtějí udělat maximum. Musíme si všichni navzájem pomáhat, abychom se vyvarovali takových výpadků, jako jsme měli (s Indianou),“ podotkl.

Hned v noci na pondělí hrají Bulls v San Franciscu na hřišti Golden State. Warriors zatím prohráli v Brooklynu 99:125 a v Milwaukee 99:138.

„Můžeme stavět na tom, jak jsme dohráli zápas s Indianou. Bylo to dobré a důležité pro nás. Na tom můžeme stavět. Golden State prohráli velkým rozdílem a jsem si jistý, že budou bojovat. My jsme prohráli o hodně bodů i s Atlantou. Nesmí nás výsledky ovlivnit. My se musíme soustředit, abychom hráli stejně jako na začátku a na konci zápasu a ty špatné momenty už se neděly,“ prohlásil Satoranský.