'Trenér mi věří, v klubu ke mně mají jiný přístup.' Satoranský si ve Washingtonu vysloužil novou roli

„Je to určitě super. Říkal jsem, že chci být v NBA, hrát důležitou roli a cítit se být důležitou součástí týmu. To se teď stává skutečností a určitě mě to těší,“ říkal v rozhovoru s českými novináři přes skype Tomáš Satoranský.

'Osvoboďte Satoranského!' Jediný Čech v NBA dostává ve hře stále víc prostoru Číst článek

Od zranění hlavní hvězdy Washingtonu Johna Walla nastupuje místo něj v základní pětce. Od té doby v průměru odehraje český reprezentant 30 minut, dává lehce přes 11 bodů, má čtyři doskoky a šest asistencí na zápas. Jaké zlepšení proti první sezoně a úvodu té druhé, ve které ještě nedostával tolik prostoru, kolik si představoval.

„Potvrzuje to, jak se tu strašně rychle mění situace. Je strašně těžké přijít před sezonou a říct, jak to bude. Zranění hvězdných hráčů mění celou situaci v týmu. Bylo důležité, že jsem se připravoval dvojky a trojky, to má různé aspekty hry, které mi teď pomáhají,“ přemýšlí jediný český hráč v NBA.

Oproti nováčkovské sezoně se Satoranský výrazně zlepšil ve hře bez míče, zvednul procenta úspěšnosti střelby, stal se vyhlášeným obranářem. A hlavně v posledních týdnech naučil hrát Wizards více kolektivně.

„Je důležité, že mi teď Scott Brooks věří a dává mě tam na důležité momenty zápasů. Třeba v Bostonu jsem hrál dvě prodloužení s pěti fauly. Vnímám, že mi začíná mnohem víc věřit a myslím, že to bude mít velký vliv, až se John vrátí,“ věří Satoranský.

Kapitán, někdejší jednička draftu a ústřední rozehrávač celku z hlavního města Spojených Států John Wall se ale teď, měsíc a půl po operaci kolena, znovu zapojuje do tréninku, aby byl ideálně už na boje v play off stoprocentně připraven.

V sestavě společně s Wallem?

Pak už role a vytížení Satoranského nebudou rozhodně takové. Nemuselo by to ovšem nutně znamenat, že 26letý Čech vypadne ze základní sestavy a vrátí se k vysedávání na lavičce.

„Menší náznaky z toho mám i od trenérů. Vycházím z tréninku, kde se John objevil, že bychom mohli hrát vedle sebe a já bych se snažil hrát hodně bez míče. Dalo by nám to nové možnosti. Uvidíme, jestli téhle sestavy využijeme třeba v play-off,“ dodal Tomáš Satoranský.

Před časem vylepšil nejlepší český střelecký rekord v NBA na 25 bodů a teď si rád zvyká na lepší postavení v hierarchii klubu. „Nejvíc to vnímám od fyzioterapeutů. Apelují na mě, abych si nepřidával tolik střel a spíš odpočíval. Je tam vidět trošku jiný přístup, je to motivace, abych s touhle rolí vydržel.“

Na větší pozornost si musí Satoranský zvykat i ze strany fanoušků a protihráčů, protože svými výkony dává Washingtonu s postupem času stále větší šanci nejen na účast v play off.