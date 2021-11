Satoranského přestup pod drobnohledem vyšetřovatelů. New Orleans hrozí pokuta od NBA

Český basketbalista Tomáš Satoranský od začátku nové sezony obléká dres New Orleans Pelicans, kam přišel z Chicaga. Devětadvacetiletý rozehrávač byl součástí výměnného obchodu, díky kterému do Bulls zamířil Lonzo Ball. Jeho přestup ale nemusel být v souladu s pravidly zámořské soutěže. Tříměsíční vyšetřování NBA, které zjišťuje, zda k vyjednávání nedošlo před řádným otevřením trhu s volnými hráči, je podle ESPN téměř u konce. Los Angeles 18:01 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evan Fournier z Knicks vedle Tomáše Satoranského z Pelicans | Foto: Chuck Cook | Zdroj: Reuters

O zahájení vyšetřování informovalo ESPN už v létě. Právě 2. srpna se v USA otevírá trh s volnými hráči, vyjednávání mezi týmy, agenty a hráči je do té doby ale zakázané.

Satoranský pomohl New Orleans porazit Memphis, Pelicans vyhráli po devíti zápasech Číst článek

Potenciálními hříšníky jsou v tomto případě čtyři týmy - Chicago, New Orleans, Miami a Toronto. Podle respektovaného reportéra ESPN Adriana Wojnarowského NBA v posledních třech měsících zkoumala elektronickou korespondenci mezi těmito týmy a vyslýchala jejich hráče a vedoucí pracovníky. Celý proces by měl podle posledních zpráv být v pokročilém stadiu, a verdikt by tak mohl přijít brzy.

Satoranský do New Orleans zamířil součástí „sign and trade“ obchodu, ve kterém hráč podepíše novou smlouvu a následně je obratem vyměněn za hráče z jiného týmu, v tomto případě ho v Chicagu nahradil Lonzo Ball. Miami zase získalo Kylea Lowryho výměnou za Gorana Dragiće a Preciouse Achiuwu. Kontakt mezi kluby se ale v těchto případech měl uskutečnit ještě před oficiálním otevřením trhu s hráči.

‚Byl jsem jen rekvizitou‘. Bývalý basketbalista Pippen kritizuje dokument The Last Dance i Jordana Číst článek

NBA od roku 2019 zpřísnila tresty, za porušení výše zmíněného pravidla mohou týmy obdržet pokutu až 10 milionů dolarů. V nejzávažnějších případech by liga mohla i suspendovat členy vedení klubů či dokonce zneplatnit smlouvy hráčů. Tak přísný rozsudek je ale v tomto případě velmi nepravděpodobný.

Podobný případ řešilo vedení ligy už před rokem. Milwaukee Bucks tehdy kvůli předčasným námluvám se Sacramentem ohledně přestupu Bogdana Bogdanoviće přišli o možnost vybírat hráče v druhém kole draftu roku 2022. NBA tehdy přihlédla k tomu, že Bogdanović nakonec k Bucks nezamířil, ale podepsal smlouvu s Atlantou Hawks.