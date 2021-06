Basketbalisté Phoenixu poprvé po devíti vítězstvích padli a vedení v sérii s Clippers se jim ztenčilo

Basketbalisté Los Angeles Clippers zvítězili nad Phoenixem 106:92 a v semifinále play-off NBA tak snížili stav série na 1:2. Pro Suns to byla první porážka po devíti výhrách v řadě, což je klubový rekord v play-off. Čtvrtý zápas se hraje opět v Los Angeles. New York 8:12 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Phoenixu nepomohl ani návrat klíčového rozehrávače Chrise Paula, který přišel o úvodní dva zápasy série kvůli bezpečnostnímu protokolu spojenému s pandemií. Ze zápasu naopak odstoupil brzy pro zranění Cameron Payne, který Paula v předchozích zápasech zastoupil.

„A to mě rozhodilo, že jsem pak Chrise nechal ve hře příliš dlouho a zřejmě pak byl už unavený. Měl jsem ho v prvním zápase po návratu více šetřit. Je to moje chyba,“ prohlásil trenér Phoenixu Monty Williams.

Paul totiž potřeboval na 15 bodů 19 střel, a i když přidal 12 asistencí, nebyl takovým lídrem jako v předchozím průběhu playoff. Nedařilo se ani Devinu Bookerovi, který dal 21 bodů, ale s úspěšností střelby jen 24 procent. Možná i kvůli tomu, že musel hrát s maskou chránící tržnou ránu na nose z předchozího zápasu.

Clippers naopak táhli Paul George s 27 body, 15 doskoky a 8 asistencemi a Regie Jackson s 23 body. Pivot Ivica Zubač měl 15 bodů a 16 doskoků. Velmi důležitý byl v zápase i Terance Mann, hrdina posledního zápasu Clippers ve čtvrtfinále. Tentokráte dal sice jen 12 bodů, ale všechny ve třetí čtvrtině, kdy nastartoval klíčový únik Clippers.

Domácí se šňůrou 11:0 dostali do patnáctibodového vedení a to už nepustili. Phoenix sice na začátku čtvrté čtvrtiny sám šňůrou 12:0 snížil na rozdíl šesti bodů, pak ale dal Jackson 10 bodů Clippers ze hry v řadě a udržel dvouciferný náskok až do koncovky. "Paul George a Reggie měli skvělý zápas. Celý tým výborně bojoval a vrátil nás zpět do série," těšilo trenéra Tyronna Lueho.

Finále Západní konference play-off NBA - 3. zápas:

LA Clippers - Phoenix 106:92, stav série 1:2.