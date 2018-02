VIDEO: Smečařům v NBA vládne nováček Mitchell, před Utkáním hvězd napodobil Vince Cartera

Donovan Mitchell svými výkony nepřestává udivovat ani během 67. utkání hvězd basketbalové NBA. Jeden z favoritů na zisk ocenění pro nejlepšího nováčka roku ovládl během dovednostních soutěží smečařské klání. Ve finále v retro stylu porazil rozehrávač Utahu a třináctka loňského draftu clevelandského Larryho Nance. Los Angeles 7:17 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donovan Mitchell ovládl soutěž smečařů | Foto: Bob Donnan-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Znát historii svého sportu považuji za opravdu důležité. Ovšem abyste rozuměli, chápu, že tady šlo jen o smečování, ale to je ta jedna z věcí, co dělá z NBA nejlepší a nejsledovanější soutěž světa,“ říkal Mitchell.

S vytahováním minulosti ale začal Nance. Oblékl dres Phoenixu, ve kterém nastupoval jeho otec a vítěz mezi smečaři z roku 1984, a divákům v losangeleské hale Staples Center, kde ještě nedávno v dresu Lakers nastupoval, předvedl smeč, se kterou přihlížející Larry Nance starší triumfoval.

Později se křídelník Cavaliers blýskl i nejlepším kouskem večera, když si sám nahodil míč o desku, ve vzduchu si pak o ní narazil znovu a balon obouruč poslal skrz obroučku. Nicméně byl to jedenadvacetiletý Mitchell, kdo se nakonec radoval z trimfu a to se do smečařské soutěže dostal až jako náhradník za zraněného Aarona Gordona z Orlanda Magic.

Asi největší ohlas vzbudil v Mitchellově podání trik, který proslavil Vince Carter. Právě v jeho torontském dresu s dinosaurem na hrudi dostal za onu otočku o 360° a následnou smeč jednoruč 48 bodů. A bylo hotovo.

Donovan Mitchell's dunk was straight garbage compared to the Vince Carter dunk pic.twitter.com/UUWuwtMl8I — gifdsports (@gifdsports) 18 February 2018

„Hodně jsem Cartera sledoval, viděl jsem snad všechny jeho videa. A stále ukazuje i teď, že v těch letech je pořád výjimečný atlet,“ vyprávěl o své motivaci Mitchell. „Nejvtipnější ale na tom je to, že jsem tak rok a půl už tuhle smeč vůbec nedělal. A když jsem tréninkem před dvěma dny začal, do soutěže se mi ani jednou nepovedla čistě zakončit do koše. O to šťastnější jsem teď, že se to povedlo,“ dodal.

Překážkovou dráhu začínající slalomem, pokračující přihrávkou do obruče o něco větší než míč, zakončením dvojtaktem a následně trojkou vyhrál Spencer Dinwiddie z Brooklynu Nets. Soutěž o nejlepšího trojkaře ovládl Devin Booker a 28 body stanovil nový rekord klání ostrostřelců z dálky.

Donovan Mitchell is NOT playing pic.twitter.com/jTyvySdWRA — Bleacher Report (@BleacherReport) 18 February 2018

In case you didn't know, Devin Booker is a BUCKET pic.twitter.com/33m0GtaRPI — Sports Illustrated (@SInow) 18 February 2018