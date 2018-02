'Neudělal jsem nic špatně, ale byl tam LeBron.' James v poslední sekundě ubránil výhru Clevelandu

LeBron James proti svému bývalému zaměstnavateli nastřílel 24 bodů, ale hlavně v posledních sekundách během závěrečného útoku hostů ubránil Jamese Johnsona.

„Šel jsem ke koncové čáře a snažil se procpat ke koši. Neudělal jsem nic špatně, ale byl tam prostě bohužel LeBron,“ řekl Johnson ke klíčovému okamžiku, kdy se po jen jedné proměněné šestce Kyla Korvera, v tu chvíli byli domácí o dva body vpředu, dostal k míči a měl možnost zápas poslat minimálně do prodloužení.

„Mohli jsme to vidět v průběhu už předtím. James si na něj počkal a byl schopný ho ve vymezeném území zastavit. Nemyslím si, že by v NBA byl ještě další hráč, kterému by se to povedlo. Nikdo takový, kdo by Johnsona nepustil k obroučce, podle mě není,“ dodal trenér Miami, který vedl už tenkrát Jamese, Eric Spoelstra.

Cavaliers vedli v první utkání bez zraněného Kevina Lovea v hale Quicken Loans Arena prakticky celý první poločas, ale do šatny šli nakonec po sérii Heat s dvoubodovým mankem. Druhá půle byla vyrovnaná a oba týmy se několikrát vystřídaly ve vedení. V koncovce zápasu Cleveland, který do duelu vstupoval jako tým s nejhorší defenzivou v soutěži, právě touhle činností duel dotáhl k vítězství.

Z rukou hráčů Miami inkasovali domácí jen 3 trojky z 28 pokusů a dovolili jim ani ne devadesát bodů. Jaký rozdíl oproti posledním týdnům, vždyť tak málo bodů inkasovali poprvé od 20. listopadu loňského roku. Nejlepším střelcem floridského celku byl s 18 body Goran Dragić.

„Zvládnout tenhle zápas a vyhrát ho díky obraně, po těch problémech, jaké s ní teď máme, je docela působivé. Obzvlášť proti týmu, který má v lednu jednu z nejlepších bilancí v celé NBA. Pro nás je to velké vítězství,“ přiznal James, který kromě bodů měl na kontě také 11 doskoků, pět asistencí, ale i sedm ztrát.

Portland přestřílel Chicago 124:108 a byla to zásluha především CJ McCollum. Šestadvacetiletý křídelník se v první čtvrtině postaral ze 43 bodů o 28, čímž vylepšil klubový rekord. Po třech částech měl na kontě už své nové osobní maximum 50 bodů, ale do utkání už v poslední dvanáctiminutovce nezasáhl. Kemba Walker trefil 9 trojek ze 13 a 38 body přispěl k výhře Charlotte v Atlantě 123:110.

Při absenci dvou prvních rozehrávačů Bostonu Kyrieho Irvinga, Marcuse Smarta vzal na sebe zodpovědnost ten třetí Terry Rozier a dovedl Celtics k triumfu nad newyorskými Knicks 103:73 premiérovým triple double v kariéře. Třiadvacetiletá šestnáctka draftu 2015 k 17 bodům přidala 11 doskoků a 10 asistencí. V dresu poražených zapsal 17 bodů a 17 doskoků Enes Kanter.

NBA:

Atlanta - Charlotte 110:123, Boston - New York 103:73, Brooklyn - Philadelphia 116:108, Cleveland - Miami 91:89, Indiana - Memphis 105:101, Orlando - LA Lakers 127:105, Phoenix - Dallas 102:88, Portland - Chicago 124:108.