Satoranský řádil proti Atlantě. V zápase NBA si nastřílením 27 bodů vytvořil nový osobní rekord

Osmadvacetiletý Satoranský vylepšil o dva body své osobní a zároveň české maximum, které vytvořil loni v únoru ještě v dresu Washingtonu shodou okolností v duelu proti svému současnému zaměstnavateli. Letní posila Bulls přitom vstupovala do středečního utkání s průměrem 6,5 bodu na zápas, přičemž se ještě v této sezoně nedostala v žádném duelu do dvouciferných střeleckých hodnot.

Satoranský a jeho spoluhráči díky výhře na palubovce Hawks dali alespoň částečně zapomenout na úterní domácí porážku s Los Angeles Lakers, proti nimž v druhém poločase promarnili vedení o 19 bodů.

„Všichni jsme byli frustrovaní z toho, jak poslední zápas dopadl,“ řekl novinářům Satoranský, který odehrál v Atlantě třicet minut. V zápase trefil deset z 13 střel, z toho čtyři z pěti tříbodových pokusů.

Hosté, kteří si vypracovali až osmadvacetibodový náskok, měli tentokrát dokonce šest dvouciferných střelců. Dalšími byli Lauri Markkanen (17), Otto Porter Jr. (13), který odehrál jen necelých 12 minut, než se zranil, a střídající rozehrávač Kris Dunn (13). O deset bodů se postarali Zach LaVine a nováček Coby White.

