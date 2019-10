„Uvidíme, jak se nám bude dařit, tuhle sezonu je to myslím otevřené pro kohokoliv. Když zůstaneme zdraví, tak je myslím šance bojovat o play-off,“ říkal během reprezentačního léta basketbalista už Chicaga Bulls Tomáš Satoranský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Má kolem sebe hráče, které bude dělat lepšími jako nás v nároďáku, říká Hruban o Satoranském

Po šestém místě na světovém šampionátu v Číně si přál udělat ve své kariéře další postupný krok vzhůru – stát se v NBA ústředním rozehrávačem. A to se mu i díky podařené přípravě v zámoří povedlo.

„Nepochyboval jsem o tom, že jakmile začne sezona, Tomáš bude nastupovat v základní sestavě. A to se ukázalo. Myslím, že v těch důležitých přípravných utkáních, která hrály už všechny hvězdy, Tomáš nastupoval v základu s těmi nejúdernějšími. Jen mu přejme, aby se tam rozehrál, a my měli zase o něco větší radost,“ přeje si křídelník národního týmu a Nymburka Jaromír Bohačík.

Jeho kolega Tomáš Satoranský tak teď po delší době bude pozici v základní pětce hájit, a ne se na ni tlačit, jako tomu bylo v hlavním městě USA.

Obhájce titulu NBA si pojistil oporu. Siakam podepsal s Torontem smlouvu na 130 milionů dolarů Číst článek

„Myslím, že to pro něj bude výborný rok. Přestup do Chicaga byl velice dobrý tah, má kolem sebe hráče, které bude dělat lepšími jako nás v nároďáku. Myslím, že nejen on, ale celé Chicago budou mít dobrou sezonu a zahrají si play-off,“ myslí si další člen šestého výběru světa na turnaji v Číně Vojtěch Hruban.

Nejen on bude kvůli Satymu, jak se Tomáši Satoranskému přezdívá, fandit Chicagu, aby navázalo na úspěšnější léta, třeba devadesátá. To válel v barvách Bulls legendární Michael Jordan.

„Pro nás Evropany bude Chicago relativně atraktivním týmem, asi nějaký ten sestřih uvidím, i když já jsem spíš na ten evropský basketbal, tak kvůli Satymu udělám výjimku,“ směje se Jaromír Bohačík před začátkem nového ročníku basketbalové NBA.