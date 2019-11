Basketbalová kultura je tu fakt cítit, pochvaluje si Satoranský přestup z Washingtonu do Chicaga

V roce 2012 basketbalistu Tomáše Satoranského draftoval tým NBA Washington Wizards. Dnes osmadvacetiletý český rozehrávač si tím splnil velký sen a ten pokračuje i v dalším působišti. Od nové sezony obléká dres Chicaga Bulls, kde patří k nejzkušenějším hráčům, rád se ale také vrací právě ke svému prvnímu angažmá za oceánem. Chicago 14:41 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Tomáš Satoranský v dresu Chicaga Bulls | Zdroj: Reuters

„Dostal jsem tam šanci, i když samozřejmě na úkor zraněné největší hvězdy. Ale naučilo mě to zase to, že v NBA musí být člověk vždycky připravený skočit do rozjetého vlaku. Myslím si, že mentálně a psychicky mi to určitě pomohlo. Potkal jsem tam spoustu skvělých lidí, fanoušci mě myslím velice podporovali, takže se tam budu určitě rád vracet,“ ohlíží se za basketbalovým angažmá ve Washingtonu Tomáš Satoranský.

Po sezoně se Satoranský snažil posílit svou pozici v týmu. Nabídku Chicaga bral jako další posun ve své kariéře.

„Chicago mi nabídlo dobrou smlouvu a dobrou pozici v mladém týmu a to je něco, co jsem hledal, abych měl větší zodpovědnost. Jsem stoprocentně spokojený s tím, že jsem vyměnil Washington za Chicago,“ říká český basketbalista.

Zatím se moc nechce pouštět do porovnání obou celků a angažmá v nich, prý je na to ještě brzy. Po krátkém přemýšlení ale přeci jen něco málo v útrobách tréninkového centra Bulls prozradí.

„Cítím, že třeba tohle zázemí, tahle aréna je na lepší úrovní, než to bylo ve Washingtonu. Jedna z hlavních věcí, která je v týmu lepší, je komunikace - jak s námi trenér mluví, jak spolu všichni komunikují. Já mám rád tyhle otevřené dialogy, s tím jsem spokojený,“ říká Satoranský.

A spokojeni mohou být i fanoušci, ovšem s jedním ale - Satoranského dres totiž zatím ve fanshopu neseženou. Možná je ovšem víc mrzí jiná věc. Chicago vybojovalo ve své historii šest prvenství v NBA, jenže na to poslední čeká už od roku 1998.

„To je pravda, ale na druhou stranu tu měli docela slavnou éru, když tu byl Derrick Rose. Na toho fanoušci vzpomínají velice dobře, protože se tu s Chicagem stal nejmladším nejužitečnějším hráčem a hráli finále konference. Myslím, že pravidelně postupovali do play-off. Takže se nedá říct, že by to bylo úplně hluché období mezi obdobím Michaela Jordana a současností,“ vysvětluje Satoranský.

Příznivci takových velkoklubů jsou ale podobnými historickými úspěchy namlsáni a chtěli by něco podobného znovu zažít.

„Zároveň ale cítím, že je tu z jejich strany velká podpora, hodně lidí nosí dresy a myslím, že basketbalová kultura je tu fakt cítit,“ říká Satoranský.

Právě kontaktu s fanoušky se nejlepší český basketbalista nebrání. Nevyhýbá se jim ani v ulicích třetího nejlidnatějšího města USA.

„Lidi jsou tu asi na to zvyklí, že tu potkávají hodně hráčů NBA. Pozdraví, řeknou třeba, že nám hodně fandí. Nezdržují nějak na moc dlouho a je to spíš milé,“ těší Tomáše Satoranského při jeho čtvrté sezoně v zámořské NBA.