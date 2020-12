Satoranského čeká návrat do NBA po dlouhé pauze. Čeká ho zápas o místo v sestavě

Devět měsíců. Tak dlouho musel basketbalista Tomáš Satoranský čekat, než si znovu zahraje v NBA. Nejelpší basketbalová soutěž světa začala v noci na středu a po půlnoci čeká první zápas i Chicago, za které jediný Čech v soutěži nastupuje. Satoranský má v nové sezoně před sebou hned několik výzev. Chicago 20:56 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský. | Foto: Mike Dinovo-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Výslovnost jednoho z nejdelších příjmení v NBA si už delší dobu zámořští komentátoři ulehčují úspornějším „Sato“ a zkracování se Tomáš Satoranský nevyhnul ani co se týká programu poslední sezony. Chicago se neprobojovalo do závěrečných zápasů v izolaci, takže na další soutěžní zápas čekají jeho hráči od březnové koronavirové pauzy, přestávka vlastně vyšla na celou sezonu.

„Po tom velkém úspěchu přišlo takové velké psychické i fyzické vyčerpání a musel jsem se hned připravovat s novým týmem, kde jsem měl výbornou pozici. Ale neměl jsem tolik sil, abych podával nejlepší výkony a bohužel jsem se celou sezonu trochu trápil. Pevně věřím, že tohle nechtěné volno nám všem pomohlo a že budu začínat svěží,“ přiznal už dřív Tomáš Satoranský, že po loňském povedeném světovém šampionátu v Číně, kde Češi překvapili 6. místem, mu trochu chyběla lehkost v nohou.

I tak si ale při své první sezoně v Bulls vylepšil většinu osobních statistik. Na kolik to ale ocení Billy Donovan, nový trenér Chicaga, o tom Jiří Welch, druhý Čech, který se dostal do NBA, spekulovat moc nechce. Práci kouče Donovana ale zná.

„Teď nedokážu odhadnout, jaký vliv bude mít příchod nového trenéra na jeho (Satoranského) pozici. Billyho Donovana vnímám, ale nemám pro to žádné důkazy, jako spíš proamericky orientovaného trenéra. To znamená trenéra, který bude spíš sázet na americké hráče,“ myslí si Welsch.

A teorii bývalého hráče Bostonu nebo Milwaukee podporuje i předsezonní příprava Chicaga. Na roli prvního rozehrávače se podle dostupných informací a i s dobrozdáním Tomáše Satoranského může těšit nadějný mladík Coby White. Devětadvacetiletý Čech se tak nejspíš jako při začátcích ve Washingtonu vrátí na lavičku.

„Nevím, jestli mu ta role bude sedět. Vnímám ho spíš jako hráče, který má schopnosti a zkušenosti na to, aby hrál v základu. Ale nevím, jaká je strategie klubu. Za mě by ten tým spíš měl mít na pozici středního rozehrávače nějaké veteránské vedení než mladého hráče, ačkoliv exkluzivního scorera,“ vysvětluje Welsch.

V jaké pozici Tomáš Satoranský do své páté sezony v zámoří nastoupí, zjistíme po druhé hodině ráno, kdy Chicago rozehraje zápas s Atlantou. A možná také ne. Satoranský totiž v generálce chyběl, a to poté, co měl jeden z basketbalistů Bulls pozitivní test na koronavirus.