Tým si nesednul, jak by měl, hodnotí sezonu Satoranský. Washington prohrál i poslední zápas

Jediný Čech v NBA byl s 19 body, pěti asistencemi a čtyřmi doskoky nejlepším střelcem svého týmu, i když na poslední čtvrtinu se díval už jen z lavičky. V posledních minutách přišli Wizards o náskok a se sezonou se rozloučili porážkou 110:116. Místo play-off teď Satoranskému začíná hra o jeho budoucnost v Americe.

„Zatím je na to brzo. Před týdnem jsme vyhodili našeho generálního manažera a je tu nejistá situace všech lidí. Uvidíme, co udělá nové vedení. Bude se to řešit v průběhu léta,“ připomíná pro Radiožurnál Tomáš Satoranský nedávné rozhodnutí majitele Wizards. Ten po 16 letech propustil generálního manažera Ernieho Grunfelda.

Od aktuální sezony si Wizards po obměně kádru ve Washingtonu hodně slibovali, ale končila fiaskem. Ve Východní konferenci NBA skončili až jedenáctí, na postup do play-off jim chybělo 8 výher.

„Na začátku sezony to nebyl tým, který by si sednul, jak by měl. Změnilo se to, ale na začátku je chemie důležitá a to se nepodařilo. Byli hráči, od kterých se čekalo víc a byli celou sezonu zranění. Celá základní pětka se po třech měsících obměnila,“ vysvětluje.

Pro Satoranského budoucnost v NBA a vyjednávání o nové smlouvě, ať už bude odkudkoli, je podstatné, že byl druhým nejvytíženějším basketbalistou Washingtonu.

„Už je to druhá sezona, kdy se mi individuálně dařilo. Jsem spokojený, že jsem odvedl solidní práci, poslední dvě sezony jsem ukázal, že tu můžu hrát dobře. Podařily se mi tři dobré měsíce, začínal jsem ve více než 50 zápasech, což je určitě úspěch,“ těší Tomáše Satoranského.

I přes nejistotu, kde bude na podzim hrát, může být v klidu. Konečně si po nedávném narození dcery naplno užije otcovství, připraví se na mistrovství světa v českých barvách a bude vyčkávat, odkud v NBA přiletí nejzajímavější laso.

„Je tu hodně lidí, co mě zná, vytvořil jsem si vztah s fanoušky. Je vidět, že mě vnímají a s rodinou se tu cítím hodně pohodlně. Finance hrají velkou roli, je víc faktorů, na které si musím počkat do června nebo do července,“ říká jediný Čech v NBA.

Sice mu skončila sezona, ale divákům ve Washingtonu se představí znovu. Jen místo basketbalové haly to bude v kině při tamní premiéře filmu Zlatý podraz, kde Tomáš Satoranský, na rozdíl od týmu Wizards, hraje jen jednu z okrajových rolí.

NBA:

Chicago - New York 86:96, Cleveland - Charlotte 97:124, Dallas - Phoenix 120:109, Detroit - Memphis 100:93, LA Lakers - Portland 101:104, Miami - Philadelphia 122:99, Minnesota - Toronto 100:120, New Orleans - Golden State 103:112, Oklahoma City - Houston 112:111, Utah - Denver 118:108, Washington - Boston 110:116 (za domácí Satoranský 19 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí).