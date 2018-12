Byl to pro český basketbal příjemný rok. Poprvé v samostatné historii se národní tým kvalifikoval na mistrovství světa. A sladká je i tečka za letopočtem 2018. Tomáš Satoranský při posledním zápase roku prožil jednu ze svých nejlepších nocí v NBA. Mimo jiné nastřílel dvacet bodů a při zranění hlavní hvězdy Johna Walla byl motorem, který dotáhl Washington teprve ke třetímu vítězství v posledních dvanácti utkáních. Rozhovor Washington 15:24 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský nastoupil podruhé za sebou v základní pětce Wizards | Foto: Amber Searls-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Je sváteční zážitek vidět při zápasu NBA vzdychat halu nad technickými kousky českého hráče. Byla tohle jedna z nocí, o kterých jste sníval?

Je to asi sen každého hráče, který se chce dostat na takovou úroveň, aby nehrál druhé housle, ale měl důležitou roli. Myslím si, že už mě lidi viděli hrát na téhle úrovni. Je samozřejmě vždycky úžasné být součástí takovéhle výhry a podílet se na tom tak, jak jsem se na tom dneska podílel já.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to asi sen každého hráče, říká Satoranský po povedeném večeru v NBA

Podle čísel to vypadá, že to byl jeden z nejpovedenějších zápasů v NBA. Jaký dojem z něj máte vy?

Výborný, protože jsme vyhráli. Tuhle výhru jsme potřebovali jako sůl. Byla důležitá, snad se od ní můžeme odrazit a pokračovat v těchto výkonech. Jinak se nám samozřejmě zranil John Wall, který jde na operaci a přijde o celou sezonu, takže jsem věděl, že musím vzít trošku víc zodpovědnosti na sebe, a nakonec to tak ve druhém poločase dopadlo.

John Wall bude ze hry do konce sezony. Co to znamená pro vás?

Já to ani neberu nějak, že bych byl z té situace překvapený. Byla tady i minulý rok, takže to pro mě není nic nového. Je to samozřejmě velká ztráta. Pro mě to znamená, že na sebe musím vzít větší zodpovědnost a být třeba agresivnější v útoku.

Vypadá to, že už jste v téhle roli docela zabydlený a že z toho nemáte žádný vítr.

Myslím, že je důležité, že z toho nejsem zaskočený. Minulý rok jsem měl povedený úsek třiceti zápasů, kdy jsem začínal, a od toho se musím odrážet. Takovéto výhry moje sebevědomí samozřejmě podpoří.

Proč to Washingtonu letos nejde tolik, jako v minulé sezoně?

Bojujeme s tím, abychom byli solidní po celých čtyřicet minut. Někdy nám chybí větší důraz v obraně a hlavně nehrajeme dobře ve venkovních zápasech. Doma jsme poráželi i docela silné soupeře. Hledáme takový ten odrazový můstek a snad jsme ho dneska našli a budeme v tom pokračovat.