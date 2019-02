Basketbalisté Washingtonu opět prohráli, Houston bez Jamese Hardena zdolal Golden State Warriors

Basketbalisté Washingtonu prohráli v NBA počtvrté za sebou a po domácí porážce 112:119 s Indianou jsou stále čtyři výhry za pozicemi pro play-off. Český rozehrávač Tomáš Satoranský si v dresu Wizards připsal 12 bodů, tři asistence a šest zisků, což je nový český rekord. Dosavadním maximem bylo pět zisků Jana Veselého. Víc odebraných míčů neměl nikdo v celém sobotním programu NBA. Wahington 10:21 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zach Lavine střílí jeden ze svých košů v utkání proti Bostonu | Foto: David Banks | Zdroj: ČTK/AP

Indiana měla i kvůli Satoranského obraně hned 23 ztrát, o devět více, než je její průměr. Přesto si celý zápas udržovala vedení až o 17 bodů. V poslední čtvrtině sice Washington snížil až na tři body, ale Indiana zvládla koncovku a dovedl zápas k osmé výhře z posledních devíti zápasů.

Rozhodující bylo, že 14 sekund před koncem neproměnil Thomas Bryant trojku na vyrovnání. Předchozí tři přitom proměnil a s 23 body byl druhým nejlepším střelcem týmu za Bradleym Bealem, který dal 35 bodů. Satoranský se blýskl hlavně ve třetí čtvrtině, kdy trefil svou druhou trojku v utkání, vzápětí získal míč a efektně zasmečoval.

Houston se po třech prohrách z posledních čtyř zápasů oklepal a zvítězil na hřišti obhájce titulu Golden State Warriors 118:112. A Rockets to zvládli i bez nejlepšího střelce soutěže Jamese Hardena, který tentokráte do zápasu kvůli chřipce nezasáhl.

Houston favorita zaskočil a vedl ve druhé čtvrtině už o dvacet bodů. Pak se sice domácí vzpamatovali a ve třetí čtvrtině krátce vedli, ale v poslední čtvrtině hosté opět odskočili až na 15 bodů a tentokráte další nápor Warriors ustáli i díky 25 bodům Erica Gordona a 23 bodům a 17 asistencím Chrise Paula. V dresu poražených dal 29 bodů Kevin Durant a 25 bodů Stephen Curry.

„V únoru, stejně jako v listopadu a prosinci, tady lze vyhrát. Ale něco jiného to bude v play-off, kdy je budeme muset porazit ve čtyřech ze sedmi zápasů. Je samozřejmě hezké porazit Golden State, ale za dva dny už na to zapomeneme,“ řekl Paul.

Warriors v utkání navíc ztratili jednu z opor Draymonda Greena, který si ošklivě poranil kotník. „V šatně už měl dobrou náladu, tak by to nemělo být nic vážného,“ prohlásil Curry. „Budeme ho mít na play-off. To je jediné, na čem záleží,“ dodal Durant.

Střelec Zach Lavine

Střelcem večera byl Zach Lavine, který osobním rekordem 42 bodů dovedl Chicago k překvapivé výhře 126:116 nad Bostonem. Navíc ho podpořil finský pivot Lauri Markkanen rovněž svým maximem 35 bodů a 15 doskoků. V prosinci přitom Boston vyhrál v Chicagu o 56 bodů. Tentokrát mu nestačilo ani 37 bodů a 10 asistencí Kyrieho Irvinga.

Těžkou prohru v boji o play-off utržili Los Angeles Lakers, kteří prohráli v New Orleans 115:128. Nepomohlo jim ani 27 bodů a 12 asistencí LeBrona Jamese a 29 bodů Brandona Ingrama. Pelikánům, kterým navíc chyběla hlavní hvězda Anthony Davis, o jehož přestupu k Lakers se nedávno spekulovalo, totiž dobře zahrála lavička. Dařilo se zejména Cheickovi Diallovi, který za 18 minut stihl 18 bodů a 10 doskoků. Podpořil tak Jrue Holidaye a Juliuse Randlea, kteří se podělili o 51 bodů.

Oklahoma doplatila na únavu z dvakrát prodlužovaného utkání s Utahem a prohrála se Sacramentem 116:119. Russell Westbrook sice nastřílel 41 bodů, ale tentokrát mu chyběla podpora Paula George, který trefil jen čtyři z 19 střel. Sacramento táhl 34 body Buddy Hield. Brooklyn zdolal Charlotte 117:115 zásluhou D'Angela Russella, který 40 body vyrovnal své maximum. Postaral se i o vítěznou trojku 40 sekund před koncem.