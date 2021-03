Pochvala pro Satoranského. ‚Máme skvělou chemii, jeho návrat do sestavy nás nabil,‘ řekl hvězdný LaVine

Spokojený s herním projevem týmu i opětovným startem v základní sestavě Chicaga Bulls byl po nočním zápase NBA český basketbalista Tomáš Satoranský. Třinácti body a sedmi doskoky pomohl k domácímu vítězství nad Oklahomou Thunder 123:102 a po posunu na devátou příčku Východní konference se dočkal uznání od hvězdného spoluhráče Zacha LaVinea. Praha 19:29 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský (vlevo) v zápase proti Torontu | Foto: Kamil Krzaczynski | Zdroj: Reuters

„Sato je chlapík s extrémně vysokým IQ. Někdy si s někým rozumíte jen pouhým pohledem a vzájemným postavením na hřišti. Už od loňska, kdy přišel, panuje mezi námi skvělá chemie. A to, že se vrátil do základní sestavy, nás nabilo. Je to můj člověk a na hřišti si dobře rozumíme,“ řekl listu Chicago Tribune nedávný účastník Utkání hvězd.

I díky vlivu českého rozehrávače zaznamenal tentokrát šestadvacetiletý LaVine 40 bodů. Spolu s ním pak byl Satoranský nejužitečnějším hráčem Bulls. A podle některých zámořských analytiků je jejich souhra pro Chicago lepší, než když hlavní hvězda hrála s druhým týmovým rozehrávačem Cobym Whitem.

„Ví, že když přecházíme do útoku, tak ho často hledám. Nepotřebujeme spolu moc mluvit, prostě se na hřišti vidíme. Sleduji, jak je bráněný, a on zase ví, jak se uvolnit. Někdy, když běžím před ním, chápe, že může jen sprintovat. Občas na mě i křikne, protože honí body, ale většinu času ho vidím,“ žertoval Satoranský v nahrávce tiskové konference na twitteru.

„Myslím, že se oproti minulé sezoně zase zlepšil. Týmy ho zdvojují, ale on správně čte hru a ani v defenzivě se nebojí výzev, neboť brání nejlepší hráče ze soupeřových týmů. Myslím, že to nejlepší pro něj je, když má snadné body a nemusí ztrácet tolik energie,“ doplnil Satoranský.

Od chvíle, co trenér Billy Donovan pozměnil před pár dny základní pětku a vedle českého reprezentanta do ní zařadil i zkušeného Thaddeuse Younga, Bulls dvakrát vyhráli.

„Je to pro nás nová sestava, takhle jsme vloni nehráli. Nicméně jsem tou dobou začínal skoro ve všech zápasech, takže vím, co čekat od Lauriho (Markkanena) a Zacha. Přítomnost Thadda nám ale také hodně pomáhá. Díky němu jsme trpělivější, jistější, a když nastanou těžké momenty, míč jde často na něj. Je to dobrý mix,“ míní Satoranský.

Další duel ho čeká už v noci na čtvrtek. Opět doma, tentokrát se San Antoniem. „Tohle byla důležitá výhra. Máme před sebou hodně zápasů a těžký program. Je ale potřeba dál doma vítězit a využívat tyhle příležitosti. Myslím, že to i teď děláme a proti Oklahomě jsme měli dobrou třetí čtvrtinu, kdy jsme hráli v dobrém tempu,“ dodal devětadvacetiletý rodák z Prahy.

LIVE: Tomas Satoransky talks to the media following tonight’s win against the Oklahoma City Thunder https://t.co/LcwCb1aAix — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 17, 2021