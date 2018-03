NBA: Toronto Raptors vyrovnali klubový rekord, obhájci z Golden State přišli o další hvězdu

Basketbalisté prvního celku Východní konference z Toronta porazili v NBA Dallas 122:115 po prodloužení a jedenáctou výhrou v řadě vyrovnali klubové maximum. Obhájci titulu Golden State padli na domácí palubovce podruhé v sezoně se Sacramentem 93:98, už předtím navíc přišli kvůli zranění o další hvězdu Kevina Duranta. Toronto 7:46 17. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít DeMar DeRozan rozhodl pár vteřin před koncem | Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Torontu Raptors vystřelil v Air Canada Center výhru minutu před koncem prodloužení DeMar DeRozan, který odpověděl na trojku hostujícího Dwight Powella. Po autorovi 29 bodů už trefoval koš pouze pivot Jonas Valančiunas z čáry trestného hodu a dostal se tím na 21 bodů a 12 doskoků.

Německý dlouhán v dresu poražených Dirk Nowitzki se stal osmým hráčem v historii soutěže, který proměnil 11 tisíc střel z pole.

„Udělali jsme si to těžší, než bylo potřeba,“ říkal trenér Dwane Casey. „Každý tým se proti nám snaží vytáhnout a připsat si cenný skalp. Musíme se naučit, jaké to je žít jako lovná zvěř a nebýt lovcem,“ dodal kouč Toronta po osmnáctém vítězství z posledních 19 zápasů.

„Je to fajn, ale myslím, že se na to díváme trochu jinak. Máme před sebou vyšší cíle,“ vysvětloval zámořským novinářům DeRozan. „Každé utkání nemusí být hezké na koukání, ale dokud budeme schopni vítězit nebo aspoň dělat většinu věcí správně, jsem s tím v pohodě. To je pro mě důležité.“

V tabulce Západní konference druzí Warriors se už museli vypořádat se zraněním Stephena Curryho a Klaye Thompsona. Teď k nim přibyl ještě Kevin Durant a byla z toho další domácí porážka se Sacramentem. „Je to šílená zkušenost,“ přemítal už před zápasem trenér úřadujících šampionů Steve Kerr.

„Nejdůležitější je být zdraví,“ ví Draymond Green, který se po jednozápasové absenci vrátil do sestavy a svému týmu pomohl 14 body, 10 doskoky, sedmi asistencemi, čtyřmi zisky a dvěma bloky. „Všichni tři by asi mohli za určitých okolností dál hrát, ale teď je to zbytečné. Teď se musí dát stoprocentně do kupy.“

Final



Quinn - 25p/4r/3a/3s

Nick - 16p/2r

Draymond - 14p/10r/7a/4s/2b

Andre - 11p/4r/2a

Zaza - 7r/4p

Shaun - 7p

Omri - 6p

Kevon - 5p/4r/2s

David - 5p/3r — Golden State Warriors (@warriors) 17. března 2018

V den svých narozenin dovedl pivot Joel Embiid 24 body a 19 doskoky Philadelphii k výhře 120:116 nad Brooklynem. Rozehrávač Terry Rozier přispěl 17 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi Celtics k vítězství na palubovce Orlanda 92:83.

Oklahoma zdolala na západě o play off bojující LA Clippers 121:113. Cory Brewer pomohl sezónním rekordem 22 body a šesti zisky. Miami zvítězilo v LA nad Lakers 92:91 hlavně díky Goranu Dragićovi, který dal 15 sekund před koncem vítězný koš Heat a celkově zaznamenal 30 bodů.

Joel Embiid celebrated his birthday with a dominant performance of 24 PTS, 19 REB, 4 AST, 2 BLK to pace the @sixers win at home! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/ZDYU4sLI0b — NBA.com/Stats (@nbastats) 17. března 2018