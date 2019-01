Znovu do Evropy. ‚Snad si to nebudu moc připouštět,‘ věří Satoranský před zápasem v Londýně

Basketbalista Tomáš Satoranský zažívá v zámořské NBA své zatím nejúspěšnější období a zanedlouho o tom bude moct přesvědčit i fanoušky na starém kontinentu. Proto si přípravu na nadcházející zápas ve Philadelphii český reprezentant zpestřil telekonferencí s evropskými novináři. V příštím týdnu se totiž s Washingtonem představí v Londýně v utkání základní části proti New Yorku. Londýn, Praha 10:02 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Blíž k Česku se zápas základní části NBA nehraje. Londýn je sice už tradičním hostitelem, ale tuzemští basketbaloví fanoušci ještě nikdy v minulosti neměli tolik důvodů tam vyrazit. Ve městě na řece Temži totiž budou moct vidět v akci také jediného českého basketbalistu v nejlepší lize světa - Tomáše Satoranského.

„Pro mě jako evropského hráče bude skvělé vrátit se do Evropy a hrát tam zápas NBA před mou rodinou, přáteli a fanoušky. To je vždycky speciální. Doufám, že si to nebudu moc připouštět, ale nějaké emoce tam určitě budou. Těším se na to,“ vysvětlil bez problémů v angličtině Tomáš Satoranský v telekonferenci s evropskými novináři.

Jediný Čech v NBA se v posledních týdnech i kvůli zranění některých spoluhráčů zabydlel v základní sestavě Wizards. A vypadnout by z ní jen tak nemusel, protože ústřední rozehrávač a hlavní hvězda týmu John Wall podstoupil operaci a rekonvalescence bude dlouhá.

I proto by si atmosféru londýnského mače mohl užívat na palubovce O2 Areny dosyta.

„Pro mě je to velká neznámá. Nevím, co od atmosféry tam čekat, protože jsem tam nikdy nehrál a ani nemluvil s někým, kdo by tam hrál. Zprostředkovaně vím jen, jaká atmosféra panuje na fotbalových zápasem Premier League,“ směje se.

Jeho Washington přitom moc velkou fanouškovskou základnu v Evropě nemá, na rozdíl od newyorských Knicks, kterým se 17. ledna postaví.

„Ti mají fanoušky úplně všude. Přijde mi, že hrají doma kdekoliv, protože hodně lidí má jejich dresy i na venkovních zápasech. Čekám, že i v Londýně budou mít domácí prostředí, ale snad to bude i pro nás dobře," přeje si Tomáš Satoranský, rozehrávač basketbalového Washingtonu.