New Orleans porazilo v NBA i bez Williamsona San Antonio. Utah doma zdolal Washington

I v oslabené sestavě basketbalisté New Orleans zdolali v NBA San Antonio 126:117 a uspěli po sérii čtyř porážek. Hvězdou čtvrtečního zápasu byl C.J. McCollum, který dal 40 bodů a předvedl svůj nejlepší střelecký výkon v sezoně. Los Angeles 8:04 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pelicans uspěli po čtyřech prohrách v řadě | Foto: Stephen Lew-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Takovýhle výkon jsme od něj potřebovali, když jsou někteří hráči mimo hru. Byla to paráda sledovat ho, jak mu to pálí,“ uvedl trenér New Orleans Willie Green, jehož svěřenci vedli až o 23 bodů.

Kvůli opatřením proti covidu nemohli Pelicans nasadit svou hlavní hvězdu Ziona Williamsona. Nehráli ani Brandon Ingram a Larry Nance.

New Orleans si pomohlo k výhře 13 trojkami, sedm jich dal McCollum. Jonas Valančiunas zaznamenal 16 bodů a 10 doskoků. San Antoniu nebyl nic platný ani životní výkon Jeremyho Sochana, jenž byl s 23 body nejlepším střelcem hostů.

CJ McCollum dropped a 40-piece and 7 threes in the Pelicans win



40 PTS

8 REB

9 AST

7 3PM pic.twitter.com/JOERS8Ueue — NBA (@NBA) December 23, 2022

„Nemáme takového hráče, jako je McCollum, aby nastoupil a předvedl takovýhle výkon. V jednu chvíli jsme hráli slušně, ale pak přišel a vzal to do své režie. Byl skvělý,“ ocenil hrdinu zápasu trenér poražených Gregg Popovich, který postrádal zraněného nejlepšího týmového střelce Keldona Johnsona.

Washington podlehl na palubovce Utahu 112:120 a prohrál počtrnácté z posledních 16 zápasů. Wizards nepomohlo ani 30 bodů Bradleyho Beala. Domácí tým vedlo trio dvacetibodových hráčů: Malik Beasley dal 25 bodů, Jordan Clarkson 23 a Lauri Markkanen 21. Collin Sexton, jenž zmeškal sedm zápasů kvůli zranění stehna, dal 18 bodů, i když odehrál zatím jen 17 minut.

„Víme, jakou energii dokáže do hry vnést, a že se díky němu rozjedou i ostatní,“ řekl Markkanen o Sextonovi.

Výsledky NBA: New Orleans - San Antonio 126:117, Utah - Washington 120:112.