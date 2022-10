Atlanta si připsala v NBA druhé vítězství v sezoně, Krejčí byl znovu jen na lavičce

Šampioni NBA Golden State Warriors už ve druhém utkání nové sezony utrpěli první porážku. V domácí hale v San Franciscu podlehli 123:128 basketbalistům Denveru, které dovedl k triumfu Nikola Jokič. Nejužitečnější hráč minulého ročníku zaznamenal triple double za 26 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Druhé vítězství v sezoně vybojovala Atlanta, která porazila Orlando 108:98. Český reprezentant Vít Krejčí to opět sledoval jen z lavičky. New York 9:25 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trae Young z Atlanty (vlevo) a Paolo Bancher z Orlanda. | Foto: Brett Davis | Zdroj: Reuters

Obě dosavadní výhry Atlanty byly téměř totožné. I proti Orlandu zářila rozehrávačská dvojice. Trae Young se sice v první půlce trápil, ale nakonec nasbíral 25 bodů a 13 doskoků, Dejounte Murray přidal 20 bodů a 9 asistencí a pivot John Collins 23 bodů a 13 doskoků. Trenér Nate McMillan opět protočil jen devět hráčů a na českého reprezentanta Krejčího se nedostalo.

Philadelphia nestačila v NBA na Milwaukee, v městském derby zvítězili Clippers nad Lakers Číst článek

Denver těžil z dobrého vstupu do zápasu a už v první čtvrtině dal 40 bodů. V poločase jich měl na kontě 70 a vedl o 18. Pak se ale rozstřílel Stephen Curry a jeho trojky pomohly Warriors k návratu do zápasu. Domácí se dokonce 14 sekund před koncem dostali na dostřel jediného bodu, jenže na koš Jordana Poolea zareagoval Jokič okamžitou přihrávkou přes celé hřiště na volného Browna, který smečí zápas rozhodl. Jokič pak výhru potvrdil trestnými hody.

„Je to dvojnásobný MVP a to není náhoda. Dnes to opět ukázal. Pro každého soupeře je jak kryptonit,“ zvolil trenér Golden State Steve Kerr přirovnání ke kameni, který jako jediný oslaboval i filmového Supermana.

„Nikola umí dělat své spoluhráče lepšími a dnes to byla přesná ukázka toho, jaký je v nás potenciál, když je Nikola lídrem, jakým chceme, aby byl,“ podotkl kouč Denveru Michael Malone.

DeRozan dotáhl díky 37 bodům Chicago k výhře nad Miami. Krejčí sledoval výhru Atlanty z lavičky Číst článek

Triple double si kromě Jokiče připsal také Pascal Siakam z Toronta za 37 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí, v jeho případě ale ani jeden z nejlepších výkonů kariéry na výhru Raptors nad Brooklynem nestačil. Za nerozhodného stavu totiž minutu před koncem proměnil trojku Kevin Durant a Nets už výhru uhájili. Durant nastřílel 27 bodů a Kyrie Irving 30. „Byl to zápas nahoru dolů. My je nechali se dotáhnout, pak oni nás, ale stále jsme bojovali a to se mi líbilo,“ řekl Durant.

Morant zažívá životní vstup do sezony. Nejprve 34 body pomohl porazit New York a v pátek zazářil proti Houstonu. Jeho výkon byl o to důležitější, že se střelecky moc nedařilo spoluhráčům. Morant trefil pět trojek ze šesti pokusů a obrana Houstonu nevěděla, jak zastavit také jeho nájezdy.

Mistři z Golden State na úvod nové sezony zvítězili. Soupeře z Los Angeles sestřelil produktivní Curry Číst článek

„Byl to od něj fenomenální výkon,“ konstatoval kouč Memphisu Taylor Jenkins. „Když se Ja takhle trefuje z dálky, tak s jeho rychlostí v nájezdech se opravdu těžko brání. Je to výjimečný hráč,“ řekl trenér Houstonu Stephen Silas. Rockets nestačilo ani 33 bodů Jalena Greena, loňské dvojky draftu.

O překvapení se postaral Utah, který ve sledovaném duelu přehrál domácí Minnesotu 132:126 po prodloužení. Právě do Minnesoty přitom v létě poslal svou hvězdu Rudyho Goberta a začal s přestavbou kádru. Gobert za Timberwolves zapsal 23 doskoků, ale jen devět bodů a v závěru prodloužení minul dva trestné hody na vyrovnání. Musel tak po utkání sledovat slavící bývalé spoluhráče v čele s Jordanem Clarksonem, který dal 29 bodů. Lauri Markkanen zaznamenal 24 bodů a 13 doskoků. „Bylo divné po tolika letech hrát proti Utahu, ale musím si na to zvyknout,“ řekl Gobert.

Prodloužení se hrálo také v Portlandu, kde domácí Damian Lillard 41 body pomohl k výhře 113:111 nad Phoenixem.

NBA:

Atlanta - Orlando 108:98, Brooklyn - Toronto 109:105, Charlotte - New Orleans 112:124, Golden State - Denver 123:128, Houston - Memphis 122:129, Indiana - San Antonio 134:137, Miami - Boston 104:111, Minnesota - Utah 126:132 po prodl., New York - Detroit 130:106, Portland - Phoenix 113:111 po prodl., Washington - Chicago 102:100.