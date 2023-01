Tatum zazářil 51 body a dovedl Boston k výhře nad Charlotte. James si vylepšil sezónní maximum

Basketbalisté Bostonu si sedmou výhrou v řadě upevnili pozici nejlepšího týmu NBA. V pondělí zvítězili v Charlotte 130:118 hlavně díky 51 bodům Jaysona Tatuma. Osmatřicetiletý LeBron James předvedl nejlepší střelecký výkon v sezoně a 48 body, devíti asistencemi a osmi doskoky dovedl Los Angeles Lakers k vítězství nad Houstonem 140:132. Stephen Curry při výhře Golden State 127:118 ve Washingtonu nasbíral 41 bodů. Los Angeles 10:21 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jayson Tatum poprvé v sezoně překonal 50 bodů, když si jich proti Charlotte připsal 51 | Foto: Jim Dedmon-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tatum už byl v této sezoně jednou blízko padesátce, ale v rozhodnutém utkání proti Miami si odmítl vzít střelu v závěrečných sekundách a zakončil duel se 49 body. Tentokrát se 38 sekund před koncem nerozpakoval trefit trojku, byť opět za rozhodnutého stavu, a vylepšil si bilanci na 51 bodů.

„Jamal Crawford mi tehdy po zápase s Miami napsal zprávu, že pokud je člověk tak blízko padesátce, nikdo si v budoucnu nebude pamatovat výsledek utkání. Pouze to, zda jste padesátku dal, nebo ne. Myslel jsem na něj, a rozhodl se, že si pro padesátku půjdu, jak mi řekl,“ uvedl Tatum.

V zápase proměnil 15 z 23 střel včetně sedmi trojek, všech 14 trestných hodů a přidal devět doskoků a pět asistencí. Celtics proti Charlotte vedli až o 17 bodů a už první čtvrtinu vyhráli dvouciferným rozdílem.

Hornets se však nevzdali a do poslední části šli se ztrátou pouze šesti bodů. V závěru Boston náskok uhájil také díky Tatumovi, který 50 bodů nasbíral posedmé v kariéře. „Tatum ze mě dělá lepšího trenéra, než jsem,“ uvedl kouč Joe Mazzulla.

Derrick White přidal 19 bodů a Malcolm Brogdon 16. Domácím, kteří jsou s bilancí 11-34 druhým nejhorším týmem soutěže, nestačilo 26 bodů Jalena McDanielse a 25 bodů LaMella Balla. James, který v neděli jako druhý hráč v historii NBA po Kareemu Abdulu-Jabbarovi pokořil hranici 38 tisíc bodů, znovu zazářil.

Lakers pomohl ukončit sérii tří porážek svým třetím čtyřicetibodovým výkonem po dosažení 38 let. „Měl jsem toho dneska dost. Mohl jsem si orazit, ale chtěl jsem ze sebe setřást tu porážku s Philadelphií a zkusit vyhrát,“ uvedl James, který trefil pět trojek.

„Tohle byla špička. Viděl jsem od něj fakt dobré výkony a tenhle určitě patřil do Top 5,“ řekl kouč Houstonu Stephen Silas, který v minulosti Jamese vedl v Clevelandu jako asistent. „Tohle je historie v mnoha ohledech,“ uvedl trenér Lakers Darvin Ham.

„Pořád dokáže předvádět i v téhle fázi kariéry takové výkony a my toho můžeme být svědky. Svědčí to o jeho bojovném duchu a o tom, že to nebalí. Kdykoli hraje, bojuje. Je úžasné to sledovat,“ chválil Jamese, který absolvuje již 20. sezonu v NBA.

Nejlepší výkon po návratu z téměř měsíční rekonvalescence předvedl Curry. Hvězdný střelec proměnil šest trojek z 15 a přispěl i sedmi doskoky. Spoluhráč Jordan Poole, jenž dal 32 bodů, trefil ještě o jednu trojku více. Warriors prohrávali s Washingtonem o devět bodů, ale nakonec zvítězili.

Wizards nepomohl ani výkon Kristapse Porzingise, který nastřádal 32 bodů. „Je to pro nás velké vítězství, ale to je v situaci, v jaké jsme, každé,“ řekl kouč obhájců titulu Steve Kerr. Jeho tým se dostal na bilanci 22-22 a na sedmou příčku Západní konference.

Po třetím vítězství za sebou se na bilanci 22-22 dostala také Atlanta, která porazila Miami 121:113. Tým se opíral o Dejounteho Murrayho s 28 body a Trae Younga, který dal 24 bodů. Vít Krejčí utkání sledoval opět pouze z lavičky a nenastoupil. Heat nestačilo 34 bodů Jimmyho Butlera ani 20 bodů a 13 doskoků Bama Adebaya.

Miami dokonce přinutilo Younga k 10 ztrátám a na doskoky vyhrálo 41:28, trefilo ale jen osm z 31 trojek. Bez Janise Adetokunba mělo Milwaukee překvapivě snadnou práci s Indianou, kterou zdolalo 132:119. Zářil Jrue Holiday s 35 body a 11 asistencemi, Pacers nestačilo 30 bodů Mylese Turnera. Cleveland dovedl k triumfu 113:103 nad New Orleans Darius Garland, který si připsal 30 bodů a 11 asistencí.

NBA: Atlanta - Miami 121:113, Charlotte - Boston 118:130, Cleveland - New Orleans 113:103, LA Lakers - Houston 140:132, Memphis - Phoenix 136:106, Milwaukee - Indiana 132:119, Minnesota - Utah 125:126, New York - Toronto 121:123 po prodl., Washington - Golden State 118:127