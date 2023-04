Brunson nasázel proti Clevelandu 48 bodů a jeho New York sahá po play-off, Lakers porazili Minnesotu

Basketbalista Jalen Brunson si vylepšil osobní rekord v NBA na 48 bodů a pomohl New Yorku k pátečnímu vítězství 130:116 na hřišti Clevelandu. New York tak drží pátou příčku ve Východní konferenci a už má téměř jistou účast v play-off. V důležitém zápase o předkolo Minnesota podlehla doma Los Angeles Lakers 111:123. Lakers tak poskočili na sedmé místo. New York 10:58 1. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jalen Brunson. | Foto: Ken Blaze-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

New York hraje bez své hlavní hvězdy Juliuse Randla, přesto nadále dokáže vítězit. Proti Clevelandu se o to postaral Brunson, který vyhrál střelecký souboj s Donovanem Mitchellem. Ten sice v dresu Clevelandu dal 42 bodů, ale Brunson přidal ještě o šest bodů více. V životním zápase trefil 18 z 32 střel a přidal i 9 asistencí.

„U Jalena mě tohle nepřekvapí. On je tak mentálně silný, že hraje jako stroj. Prostě jede dál za každou cenu a nic ho nerozhodí,“ řekl o Brunsonovi trenér Knicks Tom Thibodeau. „Spoluhráči mi věřili, tak jsem neustále střílel a míč padal do koše. Dnes to hezky vyšlo,“ řekl Brunson.

Týmy daly dohromady v první čtvrtině 89 bodů, což je třetí největší počet v historii. Pouze Utah s Denverem v roce 1982 a Miami s Washingtonem v roce 2021 dokázaly dát za úvodní dvanáctiminutovku ještě o dva body více. Cleveland rovněž 47 body v první čtvrtině vytvořil klubový rekord.

Lakers se dostávají do formy a dnes si připsali už pátou výhru z posledních šesti zápasů. Proti Minnesotě pomohl zápas rozhodnout Davis, který 17 ze svých 38 bodů dal v poslední čtvrtině. LeBron James přidal 18 bodů a 10 doskoků.

„Pokud chcete vítězit, je třeba mít jednoho tahouna, kterým je pro nás nyní Anthony Davis. Když hraje agresivně jako teď, tak ho stačí zásobovat míči a on vytváří na soupeře velký tlak, což nám otevírá obranu a přináší výsledky,“ řekl trenér Lakers Darvin Ham.

Český reprezentant Vít Krejčí odehrál čtyři minuty za Atlantu při porážce 107:124 na hřišti Brooklynu a uzavíral skóre zápasu, když 20 sekund před koncem v útoku doskočil a rovnou ze vzduchu poslal míč do koše. Nets k výhře pomohl zejména Mikal Bridges, autor 42 bodů. Brooklyn tak má na šesté příčce Východní konference náskok dvou výher na sedmé místo, Atlanta zůstala osmá a je blízko účasti v předkole play-off.

Šanci totiž nevyužil Washington, který doma prohrál s Orlandem 109:116 a na prvním nepostupovém místě ztrácí už tři výhry na desátou příčku a čtyři výhry na Atlantu.

Phoenix zvítězili 100:93 nad lídrem Západní konference Denverem a potvrdil, že s uzdraveným Kevinem Durantem se s ním musí počítat do bojů o titul. Durant přispěl k výhře, jež byla pro Phoenix čtvrtá za sebou, 30 body.

Obhájci titulu Golden State opět předvedli svou hlavní zbraň a k výhře 130:115 nad San Antoniem si pomohli 21 trojkami. Po sedmi trojkách dali Stephen Curry a Klay Thompson, autoři 33 a 31 bodů, Jordan Poole přidal šest trojek. Warriors drží šestou příčku na Západě.

Jayson Tatum nasbíral 39 bodů a 11 asistencí a dotáhl Boston k výhře 122:114 nad Utahem.

Memphis otočil zápas s Los Angeles Clippers, ve kterém prohrával už o 20 bodů, k výhře 108:94. Po vydařeném začátku vedli Clippers 34:14, jenže pak Luke Kennard proti svému bývalému týmu, odkud byl v únoru vyměněn, trefil ve druhé čtvrtině čtyři trojky a Grizzlies ještě do poločasu skóre otočili.

NBA:

Boston - Utah 122:114, Brooklyn - Atlanta 124:107 (za hosty Krejčí 2 body, 1 asistence a 1 doskok), Charlotte - Chicago 91:121, Cleveland - New York 116:130, Golden State - San Antonio 130:115, Houston - Detroit 121:115, Indiana - Oklahoma City 121:117, Memphis - LA Clippers 108:94, Minnesota - LA Lakers 111:123, Philadelphia - Toronto 117:110, Phoenix - Denver 100:93, Portland - Sacramento 114:138, Washington - Orlando 109:116.