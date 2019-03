Satoranského 8 bodů Washingtonu nestačilo, do play-off mají zase o výhru dál

Basketbalisté Washingtonu prohráli v NBA doma s Utahem 95:116. Hosté po celé utkání dominovali a od třetí čtvrtiny nebylo o vítězi pochyb. Český reprezentant Tomáš Satoranský v dresu Wizards odehrál 29 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky a šest asistencí. Osm bodů dal v pondělí také Němec Dirk Nowitzki, který se stal šestým nejlepším střelcem v historii NBA, když předstihl legendárního Wilta Chamberlaina. Washington 8:06 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: Duane Burleson | Zdroj: AP

Utah přijel s cílem zastavit Bradleyho Beala a to se povedlo. Hvězdný hráč Washingtonu zaznamenala jen 15 bodů a dvě asistence, což byl jeho třetí nejhorší výkon v sezoně. Hosté navíc předváděli velmi kolektivní basketbal, když 35 ze 49 košů dali po asistencích.

USA, Turecko a Japonsko. Čeští basketbalisté mají na mistrovství světa extrémně těžkou skupinu Číst článek

„Bránit hráče, jako je Beal, nezvládne jen jeden hráč. Dnes jsme si vedli dobře jako tým a vyšlo nám to,“ těšilo trenéra Jazz Quina Snydera. „Odvedli dobrou práci na Bealovi. Přebírali ho. V obraně jsou opravdu dobří,“ ocenil jeho protějšek Scott Brooks. „Nemohu dávat 40 bodů každý zápas. Nejsem Superman,“ uvedl Beal.

Porážka je pro Wizards o to mrzutější, že Miami zvítězilo 116:107 nad Oklahomou a na osmém místě Východní konference už má na Washington náskok čtyř výher. Goran Dragič k úspěchu Miami přispěl 26 body a 11 asistencemi. Dwyane Wade přidal 25 bodů. Za Oklahomu, která hrála bez Russella Westbrooka, dal 27 bodů Paul George.

Denver už si zajistil postup do play off, v kterém se objeví po šesti letech. Výhra 114:105 v Bostonu mu dala jistotu 13 zápasů před koncem základní části. „Je to skvělý pocit. Čtyři roky jsme makali, abychom se tohoto momentu dočkali,“ řekl trenér Michael Malone.

Nuggets byli naposledy v play off v sezoně 2012/13, nyní ale drží druhou příčku na Západě se shodnou bilancí jako první Golden State. Obhájce titulu prohrál 105:111 se San Antoniem. Spurs zvítězili podeváté za sebou.

Nowitzki předstihl Chamberlaina

Šňůru šesti porážek utnulo New Orleans, které zvítězilo v Dallasu 129:125 po prodloužení. Pokazilo tak velký večer domácí hvězdě Nowitzkému. Německý veterán se v utkání dostal na šesté místo historických střeleckých tabulek NBA před Chamberlaina, za 21 sezon nasbíral 31.424 bodů. Lépe jsou na tom jen Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Karl Malone a Kareem Abdul-Jabbar.

Dallas mohl rozhodnout v normální hrací době, ale vteřinu před koncem proměnil Luka Dončič jen jeden trestný hod a pouze vyrovnal. V prodloužení už ale Pelicans dominovali, vytvořili si sedmibodové vedení a dovedli zápas k výhře.

Elfrid Payton se na tom podílel triple doublem za 19 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. Triple double měl i Dončič za 29 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí. K Paytonovi se ale přidal Julius Randle, který nastřílel 30 bodů.

NBA:

Washington - Utah 95:116 (za domácí Satoranský 8 bodů, 6 asistencí, 2 doskoky), Boston - Denver 105:114, Cleveland - Detroit 126:119, Dallas - New Orleans 125:129 po prodl., Oklahoma City - Miami 107:116, Phoenix - Chicago 101:116, Portland - Indiana 106:98, San Antonio - Golden State 111:105, Toronto - New York 128:92.