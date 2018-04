Satoranskému skončila sezona. Washington v šestém zápase neudržel vedení nad Torontem

Jediný Čech v nejlepší soutěži světa byl druhým nejvytíženějším ze čtyř náhradníků svého týmu v šestém utkání a opět plnil hlavně defenzivní úkoly. Za 17 minut na palubovce zaznamenal 2 body a doskok.

Washington je v NBA jedinou porážku od vyřazení, Satoranský se v Torontu neprosadil Číst článek

Zraněného Otto Portera nahradil v základní sestavě Washingtonu Kelly Oubre a na vstupu do zápasu bylo znát, jak moc si domácí chtějí ještě prodloužit sezonu. Trefili první tři trojky a díky tomu rychle odskočili nejlepšímu týmu Východní konference po základní části. Za pět minut hry Wizards nastříleli 20 bodů a měli k dobru dvouciferný náskok.

V 9. minutě se podíval na hřiště poprvé také Satoranský a hned po pár sekundách se nebál z křídla vyslat na koš také trojku, ale úspěšný nebyl, přesto byl po první čtvrtině náskok Wizards desetibodový 30:20. Toronto se ale začalo přibližovat. Po 4. minutách druhé části, kdy se český reprezentant vrátil na lavičku, už to bylo jen o dva.

26letý odchovanec pražského USK se ještě před poločasem na minutu na palubovku Capital One Areny dostal, aby pomohl ubránit vedení před odchodem do kabin, což se povedlo.

Po šesti minutách třetí dvanáctiminutovky se hosté dostali, i když ještě ne na dlouho, poprvé do vedení. I díky jediným bodům Satoranského po útočném doskoku 0,3 sekundy před třetí sirénou Washington mohl stále doufat v rozhodující sedmý duel v Kanadě, byl o pět bodů vpředu.

Jenže poslední čtvrtina se domácím nepovedla, ztratili ji v poměru 14:29 a letošní ročník NBA tak pro Wizards skončil. „V každém zápase jsme mohli být lepší. I dneska jsme to měli dobře rozehrané, ale nezvládli závěr. Nebyli jsme schopní trefit koš, zbytečně jsme ztráceli míče. Vyhrál a postoupil lepší tým,“ přiznal Wall.

Raptors naopak poprvé na 24. pokus otočili v NBA venkovní zápas, ve kterém po půli prohrávali, velkou zásluhu na tom měli náhradníci. „Je skvělé mít takovou pomoc z lavičky. Nicméně je to jen potvrzení toho, co předvádí celou sezonu,“ těšilo DeRozana.

Trenér: Nemáme se za co stydět

Nejlepším střelcem duelu byl domácí Bradley Beal autor 32 bodů. Kapitán a ústřední rozehrávač John Wall přidal 23 bodů a osm asistencí, do dvouciferných čísel se dostal už jen Markieff Morris s 12 body a 15 doskoky. Toronto táhl za postupem Kyle Lowry s 24 body. 16 jich dal DeMar Derozan, ovšem pro něj to byl nejhorší počin v sérii. Litevský pivot Jonas Valančiunas pomohl 14 body a 12 doskoky.

„Sezonu jsme nezačali podle představ. Měli jsme problémy se zranění nejdřív Markieff (Morris) pak John (Wall), ale nikdy jsme to nezabalili a bojovali o postup do play off. Tam se nám dostat povedlo, i když z posledního osmého místa. Teď jsme ve špatný čas přišli i o Otto Portera. Řekl jsem klukům, že se nemají za co stydět, drželi pospolu a zlepšovali se,“ říkal na závěrečné tiskové konferenci trenér Washingtonu Scott Brooks.

Do dalšího kola postoupili také Utah Jazz, kteří díky skvělé třetí čtvrtině porazili Oklahomu 96:91 a těsný náskok v závěru uhájili. Ve čtvrtfinále NBA se utkají s Houstonem Rockets.

Trojnásobní vítězové Východní konference posledních tří ročníku z Clevelandu první šanci na postup z 1. kola promarnili, když na palubovce Indiany prohráli 87:121. Na straně poražených se na 22 bodů dostal LeBron James, ze základní pětky se ale přes desetibodovou hranici nedostal.

Střídající Jeff Green přidal 13 bodů, další z náhradníků Rodney Hood přispěl 12 body. V dresu Pacers zapsal premiérový triple double ve vyřazovacích bojích v kariéře Victor Oladipo s 28 body, 13 doskoky a 10 asistencemi.

Great series, @Raptors. Good luck the rest of the way. pic.twitter.com/5LGLwuMeiV — Washington Wizards (@WashWizards) 28 April 2018