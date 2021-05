Westbrook překonal 47 let starý rekord v kariérních triple double, jeho Washington ale těsně prohrál

Od roku 1974, kdy Robertson ukončil kariéru, se k jeho rekordu nikdo ani nepřiblížil. Druhý Magic Johnson měl 138 triple doublů, přes stovku se dostal i Jason Kidd. Až Westbrook ale dokázal napodobit Robertsonovy výkony se vším všudy a nakonec ho i překonat.

Chicago se Satoranským natáhlo proti Detroitu vítěznou sérii. Hvězdný Dončić vyl vyloučen Číst článek

„Bavíme se tu o Oscarovi Robertsonovi, ale většina z nás není dost stará na to, aby věděli, jak skvěle Big O hrál. Ale vidět to můžete na Westbrookovi. Takhle dominantně přesně Robertson hrál,“ řekl kouč Atlanty Nate McMillan. „Upřímně, já tohle nikdy moc neřešil. Moji jedinou starostí je, abych byl dobře připravený a patřil k nejlepším hráčům v lize co do vyrovnanosti výkonů. Aby trenér věděl, co předvedu na hřišti, když mě tam pošle,“ prohlásil Westbrook.

Při absenci zraněného Bradleyho Beala se Westbrook snažil táhnout Washington za dalším vítězstvím, ale Atlanta byla proti. Na začátku poslední čtvrtiny vedla o 19 bodů, náskok sice skoro celý ztratila a v posledních sekundách se dostal Westbrook k potenciální vítězné střele, ovšem trojku neproměnil.

Postup Memphisu

V Západní konferenci si definitivně zajistili účast v předkole Memphis výhrou 115:110 nad New Orleans a Golden State. Warriors v koncovce udolali nejlepší tým soutěže Utah. V poslední čtvrtině sice řádil rozehrávač Utahu Jordan Clarkson, jenže poslední slovo měla hvězda Golden State Stephen Curry.

Ten 14 vteřin před koncem proměnil vítěznou trojku a následně triumf zpečetil trestnými hody, zatímco Clarkson poslední dvě střely neproměnil. Curry zápas zakončil na 36 bodech.

San Antonio se také výrazně přiblížilo předkolu, když využilo porážky New Orleans a přestřílelo Milwaukee 146:125. Spurs k tomu pomohla nejlepší první půle v historii klubu, v níž hráči San Antonia dali 87 bodů. „Byl to od nás skvělý výkon proti mimořádnému celku mistrovského kalibru. Můžeme být nadšení, ale ne moc spokojení, protože stále před sebou máme velkou bitvu o play-off,“ řekl trenér San Antonia Gregg Popovich.

Přestřelka byla i v Portlandu, kde domácí přehráli Houston 140:129. Damian Lillard k tomu přispěl 34 body.

NBA:

Atlanta - Washington 125:124, Cleveland - Indiana 102:111, Golden State - Utah 119:116, Memphis - New Orleans 115:110, Portland - Houston 140:129, San Antonio - Milwaukee 146:125.