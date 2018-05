Houston porazil v pátém zápase obhájce titulu Golden State a je krok od finále NBA

Basketbalisté Houstonu porazili v pátém utkání finále Západní konference play-off NBA Golden State 98:94, v sérii se nad obhájci titulu ujali vedení 3:2 a jediné vítězství je dělí od postupu do bojů o trofej. Šestý duel je na programu v sobotu v Oaklandu. Houston 7:50 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Houstonský Trevor Ariza (vlevo) padá po faulu Draymonda Greena z Golden State. | Foto: Eric Christian Smith | Zdroj: AP

Houstonu v něm ale může chybět jeden z tahounů Chris Paul, jenž musel z pátého duelu v poslední minutě odstoupit kvůli svalovému zranění. „Náladu má mizernou. Radši by byl na hřišti a samozřejmě má taky obavy, co bude. Uvidíme, jak se to vyvine," řekl ke zdravotním problémům trenér Mike D'Antoni.

Paul po nevydařeném prvním poločase, v němž si připsal jen dva body, stihl v utkání nasbírat celkem 20 bodů a byl druhým nejlepším střelcem týmu. Lídrem se tentokrát stal náhradník Eric Gordon, jenž zaznamenal 24 bodů. Golden State táhl Kevin Durant s 29 body.

Houston může postoupit do finále NBA poprvé od roku 1995, kdy získal druhý titul v řadě. Hráči Golden State by naopak v boji o titul chyběli poprvé od roku 2014.

Ve Východní konferenci bojují o postup Boston a Cleveland, Celtic vedou ve finálové sérii 3:2 na zápasy.

Finále Západní konference play off NBA - 5. zápas:

Houston - Golden State 98:94, stav série 3:2.