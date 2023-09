Liga je zajímavější. Nymburk chce zpátky na trůn, ale nás motivuje obhajoba titulu, říká kouč Opavy Czudek

V letošním roce přišel basketbalový Nymburk o domácí dominanci. Poprvé od roku 2004 nevyhrál českou ligu a Středočechy na trůnu vystřídala Opava. A Slezané by chtěli trápit nejlepší český ligový tým tohoto století i v dalších letech. K cílům v této sezoně se pro Radiožurnál Sport rozhovořili kapitán Jakub Šiřina a trenér Petr Czudek. Opava 16:53 29. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér basketbalistů Opavy Petr Czudek | Zdroj: Profimedia

„Skončit na sedmém místě, bojovat o play-off a zase se pohybovat vysoko. Obhájit titul je nejtěžší věc, je to daleko těžší, než titul vyhrát. Této výzvy se ale nebojíme,“ upozorňuje kapitán Opavy Jakub Šiřina na loňskou cestu ze sedmého místa k titulu.

Průlom po dvaceti letech přes suverénní Nymburk znamená motivaci nejen pro Opavu. „Hegemon se zrušil už tím, že jsme loni vyhráli pohár a ostatní soupeři zjistili, že se dá v Česku něco vyhrát a nebojuje se jen o druhé místo. Hráči jsou hladoví po úspěchu, liga je zajímavější a konečně se o něco hraje. Myslím si, že Nymburk bude chtít zpět, ale bude to mít hodně těžké,“ říká kouč Opavy Petr Czudek.

Opava se snažila po zisku titulu kádr posílit, ale podobně to mají i ostatní konkurenti. „Víme, že Nymburk posílil a bude chtít na trůn zpátky. Další celky také nezahálely, ale věřím, že jsme znovu o rok zkušenější. Přišel Šimon Puršl, takže jsme na tom basketbalově lépe. Bude záležet na tom, jak se nám budou vyhýbat zranění,“ říká rozehrávač Opavy Šiřina.

Opava se může pyšnit nejlepší halou v Česku a také nejvyšší návštěvností. Celý český basketbal by ale potřeboval pořádný impuls.

„Sportovní infrastruktura je tragická. Ještě můžeme trochu přivřít oči, že v Brně je nějaká sportovní hala, ale jinak je to ostuda. Nemůžeme se divit, že návštěvnost není taková a boom není takový, jaký bychom přáli. Respektujeme, že hlavními tahouny jsou dva velké sporty - fotbal a hokej, ale pokud my nebudeme mít haly, tak tu můžete dělat ‚markeťáka‘ jakého chcete, ale nevytvoříte nic. V těch chýších, kde hrajeme, to se nedá nic dělat,“ říká ke sportovní nevybavenosti větších českých měst trenér Opavy Czudek.

Lepší podmínky v Polsku

V Polsku je situace ohledně sportovní infrastruktury zcela jiná. „Dvakrát jsme hráli v Gliwicích a tam je hala pro 17 tisíc lidí. Takových hal v Polsku napočítáme spoustu. Nemůžeme se divit, že Poláci jsou pak s rozpočtem úplně někde jinde než Česko. Když u nás bude na basketbal chodit čtyři sta lidí, tak asi těžko seženete nějakého milionového sponzora,“ pokračuje Czudek.

Opava sice milionového sponzora nezískala, ale oproti loňské sezoně zvýšila rozpočet o 30 procent. Především v motivační složce pro hráče a také kvůli Lize mistrů.

„Máme dost zkušený tým a uvidíme na co to bude stačit. Jsme outsider Ligy mistrů. Možná i takový apendix, ale myslím si, že hlavně doma budeme nepříjemným soupeřem. V zádech máme fantastické publikum a když bude chodit dva a půl až tři tisíce lidí, tak tu soupeře nečeká nic jednoduchého,“ dodává Czudek.

Oproti loňským šesti stovkám prodala letos Opava jedenáct set permanentek.