Tlak byl obrovský, říká legenda nymburských basketbalistů Petr Benda o 18 titulech klubu v řadě

Má čtrnáct mistrovských titulů, desetkrát navíc triumfoval v poháru. Po završení nedávno skončené sezóny byl hodně zklamaný z toho, že jeho tým tentokrát nepostoupil do finále.

„Dali jsme 18 let titulů v řadě a jednoduché to nebylo. Ten tlak tady v Nymburce byl obrovský. Jsou striktně dané cíle, kterých musíme dosáhnout.“ Nymburk tak neprodloužil neskutečnou sérii 18 titulů v řadě.

Petr Benda s basketbalem začínal v rodné Jihlavě. Do středočeského klubu přišel v roce 2007 z Brna a už ho neopustil. „Ten tlak na hráče odevšad je daleko větší než v jiných týmech. A pod tím tlakem hrajeme 10 měsíců v roce. Když se podívám na fotky, tak je to krásný, ale moc rád se do minulosti neohlížím.“

V nymburském týmu se stal hrající legendou. „Byly to pěkný léta. První zápas v Evropském poháru pro Nymburk v Eurocupu, a pak se to přeměnilo na Champions League. Pokud Nymburk chce dál vládnout a zlepšovat se, tak se musí dívat dopředu.“

Aby Petr Benda mohl dokráčet na vrchol, musel se spolehnout na zázemí. Rodina se pro něj obětovala. „Rodina mi obětovala těch 16 let, co jsme tady. Všechno se řídilo podle mě a jsem jim za to neskutečně vděčný,“ říká s dojetím.

„Jsem docela naměkko, protože když si uvědomím, co oni museli všechno snést… Prohry, porážky, samozřejmě na druhou stranu vítězství. A ty nálady. Musím jim poděkovat za ty léta, co podporují moji profesionální kariéru,“ vyznává se rekordman mezi sběrateli domácích basketbalových titulů.

Manželka i oba synové nevynechají jediný domácí zápas nymburských basketbalistů a drží pochopitelně palce. Kluci přiznávají, že tatínek je jejich velkým vzorem.

Jedním dechem ale dodávají, že víc sledují NBA. „Jestli se chtějí zlepšovat, tak musí sledovat ty nejlepší hráče. Takže si hledají ty vzory. Já jsem taky měl Michaela Jordana. Myslím, že je to tak správně,“ podporuje je Benda.

Geny se ovšem u synů nezapřou. Co všechno jsou ochotni pro basketbal udělat a v čem jim Petr Benda pomáhá? Poslechněte si v reportáži na začátku článku.