Basketbalistu Bendu dělí tři zápasy od rekordního titulu, může překonat kamaráda Sokolovského

Od svého příchodu do Nymburku v roce 2007 sbírá basketbalista Petr Benda jen samé domácí tituly. Proto jich má ve své sbírce sedmatřicetiletý pivot už 11 a letos ho dělí už jen tři zápasy od rekordního. Dvanáct jich totiž nemá ani jeho bývalý spoluhráč Ladislav Sokolovský, se kterým toho Benda v minulosti hodně odehrál. Nymbruk 17:22 24. května 2019

Se Sokolovským, který je teď v Nymburce sportovním ředitelem, se o čtyři roky mladší stále ještě aktivní basketbalista Petr Benda kvůli trofejím už nějakou dobu nijak nešpičkuje.

„Před jedním dvěma roky říkal, že se k němu blížím. Ale nebylo to tak, že bychom se pokaždé potkali a mluvili o tom. Myslím, že to ani jeden z nás neřešíme. Nebo doufám, že on to neřeší. Já teda ne,“ řekl s úsměvem Radiožurnálu Benda, který nedávno podepsal v Nymburce nový dvouletý kontrakt.

„Vůbec to neprožívám. Jestli bych to měl někomu přát, tak Petr to bude obzvlášť, protože myslím, že za svůj přístup k basketbalu si to zaslouží. Jestli to bude on, budu jedině rád,“ přiznal Ladislav Sokolovský.

Nymburk je ve finále už posedmnácté za sebou. Jen poprvé prohrál, od té doby získal 15 titulů. U většiny byl právě bývalý reprezentant Petr Benda, který nyní útočí na dvanáctý titul a pokud ho získá, zřejmě si bude svého kamaráda zase trochu dobírat.

„Možná jo, tohle mi za to bude stát, že si do něj rýpnu. Ale jinak to budu brát jako každý jiný titul,“ připustil sedmatřicetiletý Benda.

„Pro mě je zajímavá meta hrát v nejlepším týmu co nejdéle, pokud si budu udržovat výkonnost. Pokud bych byl v Nymburce další sezony, titulů může přibývat,“ dodal Petr Benda, který v pátek od 18 hodin nebude v dresu Nymburka chybět v úvodním zápase finálové série na tři vítězná utkání s Děčínem.